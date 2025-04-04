Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 советов от бабушек СССР, как вкуснее приготовить котлеты  
Лайфхак для водителей: настройка, которая продлит жизнь дворникам
Мозг как у хомяка:что делать, если привычки крутятся по кругу и мешают жить
Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи
Земля на пути солнечной бури: какие последствия ожидают нас
Эти альтернативы в макияже помогут вам выглядеть лучше без лишних усилий
Странная формула Трампа: почему она вызывает недоумение у Александра Вучича
Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому
Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать

Эти продукты с вашего стола собака будет есть с удовольствием и без вреда

2:35
Зоосфера » Собаки

Мы привыкли, что собака съест всё, что упадёт на пол, особенно если это вкусняшка. Но далеко не все продукты с нашего стола безопасны для четвероногих друзей — некоторые из них не просто вредны, а по-настоящему токсичны. Тем не менее, есть список угощений, которые не только не навредят, но и принесут пользу. Главное — знать меру.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

Как подкармливать собаку правильно

Перед тем как предложить питомцу угощение, стоит помнить: его рацион должен быть сбалансированным, а "человеческая" еда — лишь дополнением. И желательно — не больше 10% от суточной нормы калорий.

У собак, как и у людей, бывает пищевая непереносимость. Она может проявляться в виде проблем с ЖКТ или даже аллергии.
Поэтому всё новое вводим постепенно и, при необходимости, консультируемся с врачом.

Что можно предложить собаке из "нашего" — без вреда:

Сырой или варёный морковный корнеплод

Отличный хрустящий перекус, полезный для зубов.

Сладкий картофель (батат)

Богат клетчаткой и витаминами. Только варёный и без кожуры!

Зелёная фасоль

Настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Без соли и специй.

Яйца

Только варёные и без добавок вроде чеснока. Полезны цинком, железом и селеном.

Рыба

Подойдёт только варёная и обязательно без костей. Лучше — лосось или треска: у них низкий уровень ртути.

Шпинат

Укрепляет иммунитет, повышает энергию. Главное — умеренность.

Арбуз

Летом незаменим: освежает, содержит витамины и почти весь из воды. Можно даже заморозить.

Ананас

Только свежий и в небольших количествах. Избегайте консервов!

Черника

Полезна для мочевыводящих путей. Щенкам понравится кисленький вкус.

Мороженое

Иногда — можно. Но лучше выбрать специальное, собачье, или приготовить самому: без сахара и ксилита, и точно не шоколадное.

Главное правило — умеренность

Даже полезные продукты нужно давать понемногу. Особенно осторожно — с фруктами: из-за сахара их количество стоит ограничить до пары ложек в день. А ещё - не забывайте, что некоторые собаки не переносят лактозу.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете не только побаловать своего пса, но и поддержать его здоровье — сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Хотите ускорить сбор перца? Добавьте в грунт один простой ингредиент
Садоводство, цветоводство
Хотите ускорить сбор перца? Добавьте в грунт один простой ингредиент Аудио 
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Красота и стиль
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет
Последние материалы
ТОП-5 советов от бабушек СССР, как вкуснее приготовить котлеты  
Лайфхак для водителей: настройка, которая продлит жизнь дворникам
Мозг как у хомяка:что делать, если привычки крутятся по кругу и мешают жить
Используйте трубочки от туалетной бумаги в саду: полезные идеи
Земля на пути солнечной бури: какие последствия ожидают нас
Эти альтернативы в макияже помогут вам выглядеть лучше без лишних усилий
Странная формула Трампа: почему она вызывает недоумение у Александра Вучича
Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому
Пресс никак не появляется? Эти три ошибки мешают его накачать
Почему современные панельные дома больше не уступают монолиту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.