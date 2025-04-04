Эти продукты с вашего стола собака будет есть с удовольствием и без вреда

Мы привыкли, что собака съест всё, что упадёт на пол, особенно если это вкусняшка. Но далеко не все продукты с нашего стола безопасны для четвероногих друзей — некоторые из них не просто вредны, а по-настоящему токсичны. Тем не менее, есть список угощений, которые не только не навредят, но и принесут пользу. Главное — знать меру.
Перед тем как предложить питомцу угощение, стоит помнить: его рацион должен быть сбалансированным, а "человеческая" еда — лишь дополнением. И желательно — не больше 10% от суточной нормы калорий.
У собак, как и у людей, бывает пищевая непереносимость. Она может проявляться в виде проблем с ЖКТ или даже аллергии.
Поэтому всё новое вводим постепенно и, при необходимости, консультируемся с врачом.
Отличный хрустящий перекус, полезный для зубов.
Богат клетчаткой и витаминами. Только варёный и без кожуры!
Настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Без соли и специй.
Только варёные и без добавок вроде чеснока. Полезны цинком, железом и селеном.
Подойдёт только варёная и обязательно без костей. Лучше — лосось или треска: у них низкий уровень ртути.
Укрепляет иммунитет, повышает энергию. Главное — умеренность.
Летом незаменим: освежает, содержит витамины и почти весь из воды. Можно даже заморозить.
Только свежий и в небольших количествах. Избегайте консервов!
Полезна для мочевыводящих путей. Щенкам понравится кисленький вкус.
Иногда — можно. Но лучше выбрать специальное, собачье, или приготовить самому: без сахара и ксилита, и точно не шоколадное.
Даже полезные продукты нужно давать понемногу. Особенно осторожно — с фруктами: из-за сахара их количество стоит ограничить до пары ложек в день. А ещё - не забывайте, что некоторые собаки не переносят лактозу.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете не только побаловать своего пса, но и поддержать его здоровье — сообщает Ньюсинфо.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.