Эти продукты с вашего стола собака будет есть с удовольствием и без вреда

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы привыкли, что собака съест всё, что упадёт на пол, особенно если это вкусняшка. Но далеко не все продукты с нашего стола безопасны для четвероногих друзей — некоторые из них не просто вредны, а по-настоящему токсичны. Тем не менее, есть список угощений, которые не только не навредят, но и принесут пользу. Главное — знать меру.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умная собака

Как подкармливать собаку правильно

Перед тем как предложить питомцу угощение, стоит помнить: его рацион должен быть сбалансированным, а "человеческая" еда — лишь дополнением. И желательно — не больше 10% от суточной нормы калорий.

У собак, как и у людей, бывает пищевая непереносимость. Она может проявляться в виде проблем с ЖКТ или даже аллергии.

Поэтому всё новое вводим постепенно и, при необходимости, консультируемся с врачом.

Что можно предложить собаке из "нашего" — без вреда:

Сырой или варёный морковный корнеплод

Отличный хрустящий перекус, полезный для зубов.

Сладкий картофель (батат)

Богат клетчаткой и витаминами. Только варёный и без кожуры!

Зелёная фасоль

Настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Без соли и специй.

Яйца

Только варёные и без добавок вроде чеснока. Полезны цинком, железом и селеном.

Рыба

Подойдёт только варёная и обязательно без костей. Лучше — лосось или треска: у них низкий уровень ртути.

Шпинат

Укрепляет иммунитет, повышает энергию. Главное — умеренность.

Арбуз

Летом незаменим: освежает, содержит витамины и почти весь из воды. Можно даже заморозить.

Ананас

Только свежий и в небольших количествах. Избегайте консервов!

Черника

Полезна для мочевыводящих путей. Щенкам понравится кисленький вкус.

Мороженое

Иногда — можно. Но лучше выбрать специальное, собачье, или приготовить самому: без сахара и ксилита, и точно не шоколадное.

Главное правило — умеренность

Даже полезные продукты нужно давать понемногу. Особенно осторожно — с фруктами: из-за сахара их количество стоит ограничить до пары ложек в день. А ещё - не забывайте, что некоторые собаки не переносят лактозу.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете не только побаловать своего пса, но и поддержать его здоровье — сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

