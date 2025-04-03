Кот на подушке, стресс — за дверь! Как питомцы делают ваш сон крепче

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш кот или собака любят спать с вами — это может принести не только радость, но и реальную пользу для сна. Согласно исследованию, проведённому в США, 57% владельцев животных засыпают быстрее, если их четвероногий друг рядом. При этом 19% опрошенных отмечают значительное улучшение качества сна.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Домашние животные оказывают успокаивающее и антистрессовое воздействие. Особенно это касается кошек, чей звук мурчания (20-50 Гц) помогает снизить возбуждение нервной системы и облегчает засыпание.

Кроме того, мурлыканье способствует снижению артериального давления, что полезно для людей, страдающих от стресса.

Животные как естественное средство от бессонницы

Многие владельцы домашних питомцев отмечают, что сон с ними улучшает самочувствие:

60% ценят тепло и комфорт присутствия животного;

49% отмечают снижение стресса и тревожности;

40% указывают на стабилизацию режима сна;

38% чувствуют себя в безопасности, ведь питомец становится своеобразным ночным стражем.

Из 72% людей, испытывающих проблемы со сном, 73% замечают улучшение после того, как стали делить кровать со своим любимцем.

Как питомцы делят постель с хозяевами?

Исследование показало, что 74% домашних животных спят рядом с владельцем — под одеялом, у ног или просто в одной комнате. 11% довольствуются отдельным ковриком, что устраивает и людей, и их четвероногих друзей.

Однако не все согласны с таким распределением пространства. 18% владельцев признаются, что предпочли бы компанию питомца, а не партнёра, что иногда становится причиной конфликтов.

При этом 49% пар находят компромисс и спокойно делят кровать с животным, а лишь 4% заявляют, что присутствие питомца вызывает разногласия.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, в сон впадают все животные, имеющие нервную систему.

