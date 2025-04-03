Кот на подушке, стресс — за дверь! Как питомцы делают ваш сон крепче

Если ваш кот или собака любят спать с вами — это может принести не только радость, но и реальную пользу для сна. Согласно исследованию, проведённому в США, 57% владельцев животных засыпают быстрее, если их четвероногий друг рядом. При этом 19% опрошенных отмечают значительное улучшение качества сна.
Домашние животные оказывают успокаивающее и антистрессовое воздействие. Особенно это касается кошек, чей звук мурчания (20-50 Гц) помогает снизить возбуждение нервной системы и облегчает засыпание.
Кроме того, мурлыканье способствует снижению артериального давления, что полезно для людей, страдающих от стресса.
Многие владельцы домашних питомцев отмечают, что сон с ними улучшает самочувствие:
Исследование показало, что 74% домашних животных спят рядом с владельцем — под одеялом, у ног или просто в одной комнате. 11% довольствуются отдельным ковриком, что устраивает и людей, и их четвероногих друзей.
Однако не все согласны с таким распределением пространства. 18% владельцев признаются, что предпочли бы компанию питомца, а не партнёра, что иногда становится причиной конфликтов.
При этом 49% пар находят компромисс и спокойно делят кровать с животным, а лишь 4% заявляют, что присутствие питомца вызывает разногласия.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, в сон впадают все животные, имеющие нервную систему.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?