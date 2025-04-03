Понимал людей, но не смог понять свою судьбу: неожиданная смерть самого умного бонобо

Самый известный высокоинтеллектуальный бонобо, Канзе, ушёл из жизни совершенно неожиданно. Исследователи из центра Ape Initiative не замечали у него признаков болезни, и его последний день прошёл, казалось бы, счастливо.
"Он позавтракал, играл с одной из самок, исследовал спрятанные предметы и отправился к ветеринару. Всё было как обычно, пока внезапно он не перестал реагировать. Сердце остановилось, дыхание прекратилось", — сообщили в центре.
Причину смерти установить не удалось даже после вскрытия, хотя ранее у Канзе диагностировали сердечные заболевания, которые, казалось, были успешно вылечены.
Канзе родился 28 октября 1980 года и стал первым бонобо, доказавшим, что понимает разговорный английский. Его словарный запас оценивался в 500-3000 слов, а его способности к обучению поразили учёных.
Когда он был ещё детёнышем, его приёмный отец, исследователь Лекси, обучал его языку с помощью знаков и сенсорного экрана.
Сначала Канзе не проявлял интереса, но со временем начал активно использовать технологии и показывать осознанное понимание речи.
Позже он научился распознавать сложные предложения и даже взаимодействовал с окружающими с помощью символов.
Канзе не просто знал сотни слов. Он умел:
Он стал символом того, насколько развитыми могут быть приматы. Его изучение помогло учёным глубже понять интеллект животных и возможности межвидовой коммуникации.
Его внезапная смерть стала огромной потерей для науки. Но его наследие продолжает жить, вдохновляя новые исследования и меняя представления о границах разума в животном мире.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?