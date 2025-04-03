Понимал людей, но не смог понять свою судьбу: неожиданная смерть самого умного бонобо

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Самый известный высокоинтеллектуальный бонобо, Канзе, ушёл из жизни совершенно неожиданно. Исследователи из центра Ape Initiative не замечали у него признаков болезни, и его последний день прошёл, казалось бы, счастливо.

Фото: Wikimedia Commons by Fanny Schertzer is licensed under Public domain бонобо Канзе

"Он позавтракал, играл с одной из самок, исследовал спрятанные предметы и отправился к ветеринару. Всё было как обычно, пока внезапно он не перестал реагировать. Сердце остановилось, дыхание прекратилось", — сообщили в центре.

Причину смерти установить не удалось даже после вскрытия, хотя ранее у Канзе диагностировали сердечные заболевания, которые, казалось, были успешно вылечены.



Кто такой Канзе?

Канзе родился 28 октября 1980 года и стал первым бонобо, доказавшим, что понимает разговорный английский. Его словарный запас оценивался в 500-3000 слов, а его способности к обучению поразили учёных.

Когда он был ещё детёнышем, его приёмный отец, исследователь Лекси, обучал его языку с помощью знаков и сенсорного экрана.

Сначала Канзе не проявлял интереса, но со временем начал активно использовать технологии и показывать осознанное понимание речи.

Позже он научился распознавать сложные предложения и даже взаимодействовал с окружающими с помощью символов.

Гений среди животных

Канзе не просто знал сотни слов. Он умел:

Разговаривать с людьми с помощью специальных символов

Понимать устную речь без визуальных подсказок

Осваивать прикладное искусство

Следить за техническими новинками

Он стал символом того, насколько развитыми могут быть приматы. Его изучение помогло учёным глубже понять интеллект животных и возможности межвидовой коммуникации.

Его внезапная смерть стала огромной потерей для науки. Но его наследие продолжает жить, вдохновляя новые исследования и меняя представления о границах разума в животном мире.