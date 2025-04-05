Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки

Ушки собаки — не просто милая деталь. Их форма может рассказать многое о характере, происхождении и даже предназначении питомца. Почему у одних собак уши стоят "домиком", а у других свисают? Оказывается, за этим кроется не только селекция, но и глубокие биологические причины.
Когда-то все собаки были волками — с острыми ушами, высокой тревожностью и повышенной чувствительностью к звукам. Но в процессе приручения всё изменилось.
Синдром одомашненности: термин, введённый ещё Чарльзом Дарвином. Он описывает комплекс изменений у животных, которые много поколений жили рядом с человеком:
Проще говоря: животные стали спокойнее, добрее и утратили необходимость всегда быть настороже — уши "опустились" вместе с тревожностью.
Многие охотничьи породы (спаниели, гончие, борзые) были выведены не ради острого слуха, а ради обострённого обоняния. Длинные уши у таких собак служат необычной функцией:
Поэтому в охоте они — вовсе не помеха, а настоящий бонус.
Крупные охранные породы (бурбули, кане-корсо, алабаи, кавказские овчарки) часто рождаются с висячими ушами — просто из-за масштабов тела. Увеличение массы влияет и на ушной хрящ: он становится толще и тяжелее, из-за чего не поднимается вверх.
Однако висячие уши — уязвимое место:
Именно по этим причинам многие служебные собаки проходят процедуру купирования ушей. Это делается в щенячьем возрасте, а затем уши фиксируют, чтобы они приняли вертикальную форму (помните "короны" у доберманов?).
С ушами у кошек всё иначе:
Так что уши — это не только про милоту, но и про эволюцию, инстинкты и предназначение собаки.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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