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Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки

3:14
Зоосфера

Ушки собаки — не просто милая деталь. Их форма может рассказать многое о характере, происхождении и даже предназначении питомца. Почему у одних собак уши стоят "домиком", а у других свисают? Оказывается, за этим кроется не только селекция, но и глубокие биологические причины.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

От дикого предка к домашнему другу

Когда-то все собаки были волками — с острыми ушами, высокой тревожностью и повышенной чувствительностью к звукам. Но в процессе приручения всё изменилось.

Синдром одомашненности: термин, введённый ещё Чарльзом Дарвином. Он описывает комплекс изменений у животных, которые много поколений жили рядом с человеком:

  • Снижение уровня гормонов стресса.
  • Появление белых пятен в окрасе.
  • Укороченные морды.
  • И, конечно, висячие уши.

Проще говоря: животные стали спокойнее, добрее и утратили необходимость всегда быть настороже — уши "опустились" вместе с тревожностью.

Висячие уши — помощники нюха

Многие охотничьи породы (спаниели, гончие, борзые) были выведены не ради острого слуха, а ради обострённого обоняния. Длинные уши у таких собак служат необычной функцией:

  • При движении они создают завихрения воздуха, направляя запахи к носу.
  • Помогают лучше улавливать следы добычи.

Поэтому в охоте они — вовсе не помеха, а настоящий бонус.

Почему сторожевым собакам купируют уши

Крупные охранные породы (бурбули, кане-корсо, алабаи, кавказские овчарки) часто рождаются с висячими ушами — просто из-за масштабов тела. Увеличение массы влияет и на ушной хрящ: он становится толще и тяжелее, из-за чего не поднимается вверх.

Однако висячие уши — уязвимое место:

  • Легко зацепить в драке.
  • Богаты нервами и капиллярами, при травме вызывают боль и кровотечение.
  • Могут стать причиной проигрыша в схватке.

Именно по этим причинам многие служебные собаки проходят процедуру купирования ушей. Это делается в щенячьем возрасте, а затем уши фиксируют, чтобы они приняли вертикальную форму (помните "короны" у доберманов?).

А у кошек

С ушами у кошек всё иначе:

  • Они считаются частично одомашненными — до конца не прошли путь собак.
  • Их селекция велась по внешним признакам, а не по поведенческим.
  • Знаменитая вислоухая порода (шотландская) появилась из-за случайной мутации, которая, к сожалению, затрагивает и другие хрящи организма и может вызывать болезни.

Итого: что говорит форма ушей о собаке

  • Стоячие уши: чаще у независимых, настороженных пород
  • Висячие уши: у спокойных, контактных, ориентированных на человека
  • Длина и форма: связаны с функционалом: охота, охрана, служба
  • Купированные уши: чаще у служебных и бойцовых пород для защиты от травм

Так что уши — это не только про милоту, но и про эволюцию, инстинкты и предназначение собаки.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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