Один против вымирания: как старенький черепах устроил гарем и переписал историю

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2020 году на остров Эспаньола неспешно ступила старая, морщинистая, но по-настоящему легендарная черепаха. Диего провёл почти всю свою жизнь вдали от родины, и спустя 87 лет наконец вернулся туда, где родился. Его встречали не с фанфарами, но с глубочайшим уважением — ведь именно благодаря ему этот остров снова стал домом для тысяч представителей его вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Как зоопарковский буянин стал последней надеждой

История Диего начинается в зоопарке Сан-Диего, где он обитал с 1930-х годов. Суровый нрав, громогласность и привычка переворачивать поилки сделали его любимцем публики. Никто и не подозревал, что за этой харизмой скрывается генетический клад — один из последних представителей исчезающего подвида гигантских слоновых черепах с Эспаньолы.

Изоляция и вымирание: вид на грани исчезновения

К 1970-м годам популяция эспаньольских черепах сократилась до катастрофических 14 особей. Учёные хватались за головы — при таком генетическом пуле вид был обречён. Тогда и был инициирован проект по восстановлению популяции. Самцов отбирали буквально по ДНК, и Диего оказался одним из немногих с подходящим генетическим профилем.

Гарем и миссия: как спасают черепах с помощью любви

На исследовательской станции на острове Санта-Крус Диего получил всё, о чём может мечтать черепаха: просторный вольер, свежую опунцию, заботу… и целый гарем самок. Миссия была проста — размножаться. Из пяти отобранных самцов двое оказались бесплодными, а значит, бремя продолжения рода легло на плечи (и панцири) троих, включая Диего.

Против правил природы — и с успехом

Обычно слоновые черепахи предпочитают интим в темноте. Но не Диего. Он устраивал представления при полном свете дня и ни капли не стеснялся публики. Его не останавливали ни камеры, ни сотрудники станции. За 43 года в программе он стал отцом около 900 черепашат — почти 40% всей нынешней популяции острова.

Итоги и тень на будущее

Когда численность достигла 2000 особей, программу официально завершили. Диего и остальные самцы были возвращены на родину. Его миссия выполнена, но за героизмом кроется проблема — все современные черепахи острова родственники, и генетическое разнообразие исчезающе мало. Учёные предостерегают: теперь виду будет сложно адаптироваться к будущим изменениям среды.

Диего на пенсии, но под приглядом

Сегодня Диего продолжает жить на Эспаньоле, под GPS-трекером и наблюдением фотоловушек. Он по-прежнему бодр, у него есть десятки лет впереди (гигантские черепахи могут жить 150 и более лет). А остров, где он стал отцом для целого поколения, теперь снова полон жизни — благодаря одному настойчивому самцу.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

