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Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты

2:32
Зоосфера

Забудьте всё, что вы знали о больших кошках. В густых джунглях Азии, где лесные испарения прячут движения даже самых крупных животных, живёт настоящий потомок доисторических хищников — дымчатый леопард, или харимау-дахан. Мал, да удал: весит всего до 23 килограммов, но способен одним укусом уложить добычу в два раза тяжелее.

Дымчатый леопард
Фото: commons.wikimedia.org by Rushenb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дымчатый леопард

Клыки как у саблезубого тигра

Удивительно, но пропорционально размеру тела у харимау самые длинные клыки среди всех современных кошачьих — по 4 см. Для сравнения, у льва они 8 см, но и весит царь зверей в 10 раз больше. Благодаря такому оружию дымчатый леопард — настоящий ударник в мире хищников: нападает молниеносно, кусает метко и смертельно — прямо в шею.

А чтобы не промахнуться, он открывает пасть на целых 100°. Это почти как у вымерших саблезубых кошек и заметно больше, чем у льва (всего 65°).

Маскировка и акробатика

Харимау — это дым, растворённый среди деревьев. Он не просто лазает по ним, а может спускаться вниз головой и висеть на ветке на задних лапах. Такой трюк нужен не только для охоты, но и чтобы сбить с толку любых преследователей. Его мозаичный окрас делает его почти невидимым в листве, а мягкая походка — бесшумным, как тень.

Древний охотник с семейными трудностями

Хоть дымчатые леопарды и выглядят грозно, в личной жизни у них всё непросто. Во время спаривания самцы могут нечаянно травмировать или даже убить самку — укус за загривок оказывается слишком сильным. Поэтому кошки предпочитают после акта сразу же исчезать, оставляя отцовство на самотёк.

Самка же проявляет удивительную заботу: кормит, прячет, обучает. Котята рождаются слепыми, но уже к году становятся самостоятельными охотниками.

Вид на грани

Увы, древняя сила не спасает харимау от современных угроз: вырубка лесов, отравления, браконьеры. Из-за конфликтов с людьми коты нападают на скот, а те в ответ — на них. Несмотря на запрет охоты во всех странах обитания, популяция дымчатого леопарда не превышает 10 000 особей. И каждый из них — живая память о доисторических джунглях.

Уточнения

Дымчатый леопард (лат. Neofelis nebulosa), малайское название "харимау-дахан" — представитель семейства кошачьих, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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