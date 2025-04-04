Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты

Забудьте всё, что вы знали о больших кошках. В густых джунглях Азии, где лесные испарения прячут движения даже самых крупных животных, живёт настоящий потомок доисторических хищников — дымчатый леопард, или харимау-дахан. Мал, да удал: весит всего до 23 килограммов, но способен одним укусом уложить добычу в два раза тяжелее.
Удивительно, но пропорционально размеру тела у харимау самые длинные клыки среди всех современных кошачьих — по 4 см. Для сравнения, у льва они 8 см, но и весит царь зверей в 10 раз больше. Благодаря такому оружию дымчатый леопард — настоящий ударник в мире хищников: нападает молниеносно, кусает метко и смертельно — прямо в шею.
А чтобы не промахнуться, он открывает пасть на целых 100°. Это почти как у вымерших саблезубых кошек и заметно больше, чем у льва (всего 65°).
Харимау — это дым, растворённый среди деревьев. Он не просто лазает по ним, а может спускаться вниз головой и висеть на ветке на задних лапах. Такой трюк нужен не только для охоты, но и чтобы сбить с толку любых преследователей. Его мозаичный окрас делает его почти невидимым в листве, а мягкая походка — бесшумным, как тень.
Хоть дымчатые леопарды и выглядят грозно, в личной жизни у них всё непросто. Во время спаривания самцы могут нечаянно травмировать или даже убить самку — укус за загривок оказывается слишком сильным. Поэтому кошки предпочитают после акта сразу же исчезать, оставляя отцовство на самотёк.
Самка же проявляет удивительную заботу: кормит, прячет, обучает. Котята рождаются слепыми, но уже к году становятся самостоятельными охотниками.
Увы, древняя сила не спасает харимау от современных угроз: вырубка лесов, отравления, браконьеры. Из-за конфликтов с людьми коты нападают на скот, а те в ответ — на них. Несмотря на запрет охоты во всех странах обитания, популяция дымчатого леопарда не превышает 10 000 особей. И каждый из них — живая память о доисторических джунглях.
Дымчатый леопард (лат. Neofelis nebulosa), малайское название "харимау-дахан" — представитель семейства кошачьих, обитающий в Юго-Восточной Азии.
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