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Он не просто орёт — он так чувствует: как понимать попугая и не сойти с ума

3:19
Зоосфера

Попугаи — это не просто экзотические украшения интерьера. Это настоящие интеллектуалы пернатого мира, которые могут быть ласковыми, упрямыми, обидчивыми и даже… немного драматичными. Они общаются с нами — мимикой, звуками и телодвижениями. Осталось только научиться их "читать".

Желтоголовый амазон
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Желтоголовый амазон

Разбираемся, как понять, что чувствует ваш попугай, и как улучшить с ним взаимопонимание.

Язык тела: как распознать настроение попугая

Пух и вздутие

  • Если попугай распушил перья и сидит, будто надулся — он расслаблен и доволен. Но если при этом он втянул голову в плечи, нахохлился и глаза полуприкрыты — скорее всего, он приболел.

Хвост как рулевое управление

  • Хвост двигается вверх-вниз? Птичка возбуждена или нервничает. Это может быть как радость перед общением, так и страх.

Потирание клюва

  • Если попугай трет клюв о жердочку — он спокоен и чувствует себя в безопасности. Это как человеческое потягивание после чашки чая.

Танцы с головой

  • Покачивание головой, приседания и расправление крыльев — признаки возбуждения и желания взаимодействовать. Иногда это приглашение к играм, а иногда — намёк на симпатию.

Вокализация: что означают их крики и песни

Крики

Да, они громкие. И да, они почти всегда имеют причину. Это может быть:

  • Скука.
  • Желание позвать хозяина.
  • Сигнал тревоги ("где ты был, человек?!").

Если попугай орёт каждый день в одно и то же время — возможно, он таким образом требует "общаться по расписанию".

Повторение слов

  • Если ваш попугай начинает "болтать" — это приглашение в диалог. Отвечайте, поддерживайте "разговор", и у него разовьётся словарный запас.

Писк, щебет, ворчание

  • Это мирные звуки, которые птицы издают, когда им хорошо. Они словно мурлыкают по-попугайски.

Имитации звуков

  • Попугаи могут копировать звонок телефона, лай собаки и даже смех. Часто это их способ "влиться" в ваш круг общения — значит, они вас воспринимают как стаю.

Как стать своим для попугая

  • Режим дня: попугаи обожают предсказуемость. Одно и то же время кормления, общения и сна — залог доверия.
  • Много игрушек и общения: умные птицы быстро скучают. Дайте им задачи, меняйте игрушки, говорите с ними.
  • Не давите: если птица не в настроении, не трогайте. Уважение — основа дружбы.
  • Угощения: через вкусняшки можно наладить любые отношения. Главное — не переборщить с орехами и семечками.

Попугай — это не рыбка в аквариуме

Это эмоциональное, социальное и умное существо. Он не только слушает — он реагирует, помнит, анализирует. Он может ревновать, расстраиваться и радоваться вам так, как не каждый человек умеет.

Если вы начнёте понимать его язык — это будет не просто домашний питомец, а пернатый собеседник, который украсит жизнь щебетанием, танцами и неожиданной сообразительностью.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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