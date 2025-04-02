Опасные миски для собак: ветеринар раскрывает настоящий ужас — что скрывают общественные чаши

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Лори Теллер запрещает владельцам собак использовать общественные миски с водой. Это может быть опасно для питомца.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Такие миски, по словам эксперта, могут содержать вредные микроорганизмы, грязь и различные патогены.

"Застойная вода в мисках накапливает загрязнения: растительный мусор, паразитов, токсины и плесень. Особенно опасно, если собаки вступают в контакт с заражёнными поверхностями и затем касаются миски", — отметил ветеринар.

Он уверен, что это приводит к передаче заболеваний, таких как папиллома собак, сальмонеллёз, лямблиоз, E. coli и лептоспироз, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Миска — глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.

