Опасные миски для собак: ветеринар раскрывает настоящий ужас — что скрывают общественные чаши

Ветеринар Лори Теллер запрещает владельцам собак использовать общественные миски с водой. Это может быть опасно для питомца.
Такие миски, по словам эксперта, могут содержать вредные микроорганизмы, грязь и различные патогены.
"Застойная вода в мисках накапливает загрязнения: растительный мусор, паразитов, токсины и плесень. Особенно опасно, если собаки вступают в контакт с заражёнными поверхностями и затем касаются миски", — отметил ветеринар.
Он уверен, что это приводит к передаче заболеваний, таких как папиллома собак, сальмонеллёз, лямблиоз, E. coli и лептоспироз, пишет "Чемпионат".
Миска — глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.
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