Кошка-долгожительница: как ей удалось прожить уже 30 лет, рассказал владелец

Британец Лесли Гринхаф — хозяин самой старой кошки. Его любимице Милли уже 30 лет. Мужчина раскрыл, что в первую очередь повлияло на долголетие животного.

Секретом он назвал любовь, которой её окружили хозяева.

"Обязательная ежедневная процедура кошки — объятия на диване. Во-вторых, не последнюю роль играет режим Милли. Она встаёт в полдень, питается креветками, курицей, тунцом и лососем, пьёт специальную минеральную воду", — рассказал британец.

Кроме того, кошку часто поощряют вкусняшками. Оказывается, Милли как и другие кошки много времени бывает в саду, много играет и спит. В молодости она часто ввязывалась в драки, пишет "Чемпионат".

