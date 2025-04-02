Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Важные нюансы

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Этот вопрос волнует многих владельцев. С одной стороны, влажный корм полезен для увлажнения организма и содержит много белка. С другой — при неправильном подборе может привести к дисбалансу в питании.

Фото: https://www.freepik.com Кошка ест корм

Давайте разберёмся, как включить паштет в рацион кошки без вреда для её здоровья.

Полезен ли паштет для кошки?

Паштет — это влажный корм, содержащий 70-80% воды, что значительно больше, чем в сухих гранулах (около 10%).

Такой состав помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Кроме того, паштет ближе к естественному рациону кошек, которые в природе питаются свежей добычей.

Однако не любой паштет одинаково полезен. Некоторые варианты содержат избыточное количество жира или недостаточно необходимых питательных веществ.

Чтобы питание было сбалансированным, важно выбирать качественный корм и правильно рассчитывать его количество.

Сколько паштета можно давать кошке?

Дозировка зависит от нескольких факторов: веса, возраста, активности и состояния здоровья питомца. В среднем рекомендуют 40-60 г паштета на 1 кг веса в день.

Пример расчёта:

Кошке весом 4 кг требуется от 160 до 240 г паштета в сутки.

При этом:

Если кошка малоподвижна, порцию уменьшают.

Если паштет сочетается с сухим кормом, нормы корректируют. Например, утром — крокеты, вечером — паштет.

Обязательно ориентируйтесь на рекомендации ветеринара и производителя корма, чтобы избежать переедания и ожирения.

Преимущества и недостатки паштета

Плюсы:

Отлично увлажняет, снижая риск болезней почек.

Богат животными белками, важными для мышц и энергии.

Обычно вкуснее, чем сухой корм, подходит для привередливых кошек.

Минусы:

Дороже сухого корма, особенно качественные варианты.

Требует правильного хранения, открытую упаковку нужно быстро использовать.

Возможен дисбаланс в питании при неправильном подборе.

Как выбрать качественный паштет?

При покупке обращайте внимание на состав:

На первом месте в списке ингредиентов должен быть животный белок (курица, рыба, индейка и т. д.).

Минимум углеводов — кошкам не нужны добавленный сахар и злаки.

Без вредных добавок — красителей, консервантов и низкокачественных субпродуктов.

Лучший выбор — паштет с пометкой "полнорационный". Он содержит все необходимые вещества, в отличие от "дополнительного", который требует сочетания с другой пищей.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.



