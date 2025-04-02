Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Важные нюансы

Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Этот вопрос волнует многих владельцев. С одной стороны, влажный корм полезен для увлажнения организма и содержит много белка. С другой — при неправильном подборе может привести к дисбалансу в питании.
Давайте разберёмся, как включить паштет в рацион кошки без вреда для её здоровья.
Паштет — это влажный корм, содержащий 70-80% воды, что значительно больше, чем в сухих гранулах (около 10%).
Такой состав помогает предотвратить проблемы с почками и мочевыводящими путями. Кроме того, паштет ближе к естественному рациону кошек, которые в природе питаются свежей добычей.
Однако не любой паштет одинаково полезен. Некоторые варианты содержат избыточное количество жира или недостаточно необходимых питательных веществ.
Чтобы питание было сбалансированным, важно выбирать качественный корм и правильно рассчитывать его количество.
Дозировка зависит от нескольких факторов: веса, возраста, активности и состояния здоровья питомца. В среднем рекомендуют 40-60 г паштета на 1 кг веса в день.
Обязательно ориентируйтесь на рекомендации ветеринара и производителя корма, чтобы избежать переедания и ожирения.
Лучший выбор — паштет с пометкой "полнорационный". Он содержит все необходимые вещества, в отличие от "дополнительного", который требует сочетания с другой пищей.
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