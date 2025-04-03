Не все попугаи живут по 80 лет: правда, которую скрывают

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все попугаи живут десятилетиями — и это разрушает распространённый миф. Да, среди них есть настоящие долгожители, но картина не столь однозначна, как кажется.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Какаду — да, фиговый попугай — не совсем

Некоторые попугаи действительно поражают продолжительностью жизни. Какаду нередко доживают до 70-80 лет, особенно при хорошем уходе в неволе. Однако это исключение, а не правило. Новое исследование, охватившее более 130 тысяч попугаев, показало: диапазон продолжительности жизни огромен - от двух лет у мелких видов вроде фигового попугая до трёх десятилетий у более крупных, например, красного ара.

Почему у одних годы, у других — десятилетия

Учёные обратили внимание на одну любопытную связь: размер мозга и интеллект напрямую коррелируют с продолжительностью жизни. Чем умнее птица, тем выше её шансы прожить дольше. Исследователи предполагают, что развитый мозг помогает эффективнее справляться с опасностями, адаптироваться к переменам и избегать хищников.

Интересно, что в целом птицы живут дольше, чем млекопитающие того же размера. И это, возможно, тоже связано с их уникальными поведенческими навыками и возможностью быстро ускользнуть от угроз.

Малиновке столько не светит

Для контраста: малиновки, несмотря на свою грациозность, редко живут дольше пары лет. У них более ограниченные когнитивные способности и высокий риск гибели от хищников — всё это сокращает срок жизни, особенно в дикой природе.

Так что, говоря о попугаях-долгожителях, стоит помнить: всё зависит от вида. Величина клюва, цвет перьев и способность подражать человеческой речи — это, конечно, интересно. Но именно размер мозга в итоге определяет, сколько лет попугай проживёт.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.

