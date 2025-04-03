Проезд за счёт государства: что готовят для приютских животных

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России может появиться новая мера поддержки для тех, кто готов подарить дом бездомному животному. Депутаты фракции "Новые люди" обратились в Минтранс с предложением освободить от платы за провоз питомцев, взятых из приютов. Инициатива направлена на снижение барьеров при усыновлении и борьбу с переполненностью приютов.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Почему это важно

Сегодня многие приюты работают на пределе возможностей. По подсчётам, в России не хватает более 670 благотворительных учреждений для содержания бездомных животных. А в некоторых регионах до сих пор практикуется отлов с последующим усыплением.

"Отмена платы за перевозку может сделать усыновление удобнее и доступнее", — считают инициаторы.

Сегодня за поездку с животным приходится платить:

в поезде — до 5000 рублей ;

; в самолёте — от 2000 рублей, в зависимости от габаритов питомца.

Эти суммы могут отпугнуть потенциальных усыновителей, особенно если транспортировка происходит из другого региона.

Что изменится

Если инициативу поддержат, транспортные расходы при усыновлении из приюта исчезнут. Это может подтолкнуть больше людей к принятию ответственного решения — взять животное из приюта, а не покупать породистого.

Уже сейчас наблюдается положительная динамика: в 2023 году россияне стали забирать животных домой в два раза чаще, чем в 2022-м. Некоторые компании уже проводят акции и предоставляют скидки на перевозку приютских питомцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



