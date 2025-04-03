Проезд за счёт государства: что готовят для приютских животных

В России может появиться новая мера поддержки для тех, кто готов подарить дом бездомному животному. Депутаты фракции "Новые люди" обратились в Минтранс с предложением освободить от платы за провоз питомцев, взятых из приютов. Инициатива направлена на снижение барьеров при усыновлении и борьбу с переполненностью приютов.
Почему это важно
Сегодня многие приюты работают на пределе возможностей. По подсчётам, в России не хватает более 670 благотворительных учреждений для содержания бездомных животных. А в некоторых регионах до сих пор практикуется отлов с последующим усыплением.
"Отмена платы за перевозку может сделать усыновление удобнее и доступнее", — считают инициаторы.
Сегодня за поездку с животным приходится платить:
Эти суммы могут отпугнуть потенциальных усыновителей, особенно если транспортировка происходит из другого региона.
Что изменится
Если инициативу поддержат, транспортные расходы при усыновлении из приюта исчезнут. Это может подтолкнуть больше людей к принятию ответственного решения — взять животное из приюта, а не покупать породистого.
Уже сейчас наблюдается положительная динамика: в 2023 году россияне стали забирать животных домой в два раза чаще, чем в 2022-м. Некоторые компании уже проводят акции и предоставляют скидки на перевозку приютских питомцев.
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