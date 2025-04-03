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Пёс вместо ребёнка: к чему приводит новая мода Запада

1:40
Зоосфера

Всё больше жителей западных стран предпочитают заводить собак вместо того, чтобы иметь детей. И это уже не просто мода, а устойчивая социальная тенденция, которую учёные начинают всё активнее изучать.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Собака вместо ребёнка: новая норма или тревожный симптом

Профессор Энико Кубиньи из Университета Этвеша Лоранда считает, что рост числа владельцев собак прямо связан с падением рождаемости. Всё чаще питомцы становятся не просто животными, а полноправными членами семьи.

Исследования подтверждают: 19 % бездетных взрослых и 10 % родителей открыто признают, что ценят своих собак больше, чем других людей. Домашние животные заменяют эмоциональную близость, создают ощущение заботы и уюта — но иногда мешают выстраивать полноценные романтические отношения.

Репетиция родительства или социальный барьер

По словам Кубиньи, собака может стать шагом к формированию семьи: она учит ответственности и способствует укреплению связей между партнёрами. Однако есть и оборотная сторона. Если собака становится единственным источником эмоциональной поддержки, это может усилить социальную изоляцию, особенно на фоне разрушения традиционных сетей поддержки.

Питомец как культурное зеркало

Рост популярности собак говорит не только о личных предпочтениях, но и о сдвиге культурных норм. Там, где ослабли связи с родственниками и сообществом, именно собаки заполняют пустоту, становясь символом нового типа семьи — тихой, уютной и без детей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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