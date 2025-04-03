Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заводишь первую собаку: вот 5 пород, с которыми не будет бед
В день рождения Заворотнюк в аккаунте актрисы появился пост: её внутреннее солнце сияло
Забытый тренд в спортзале 80-х годов — ключ к более быстрому росту мышц
Жирная кожа? Сухая кожа? Одна простая хитрость для идеального увлажнения
Кто зарабатывает больше всех: неожиданный рост зарплат в сферах с дефицитом кадров
Магический спрей против пыли: ваш салон будет сиять чистотой
Не дайте коже испортиться: 7 секретов ухода от эксперта, которые стоит узнать
Пять суперфудов для мозга: железная память с помощью простых решений
Пенсионерам не до сна: почему пожилые страдают бессонницей, и как отличить норму от патологии

Эти породы собак слушаются с полуслова — отличны для начинающих

Зоосфера

Если вы мечтаете о собаке, которая будет понимать вас с полуслова и выполнять команды без долгих объяснений — хорошая новость: такие породы действительно существуют.

Бордер-колли прыгает
Фото: commons.wikimedia.org by Ron Armstrong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бордер-колли прыгает

Не всем хочется тратить месяцы на дрессировку, особенно если это первая собака. К счастью, есть умные и легкообучаемые породы, которые быстро схватывают суть и с радостью слушаются.

Пудель

Эти собаки — настоящие интеллектуалы в мире четвероногих. Они быстро улавливают команды, любят взаимодействовать с хозяином и обожают учиться новому. А ещё пудели дружелюбны и прекрасно чувствуют настроение человека. С ними обучение превращается в игру.

Колли

Колли — прирождённые ученики, но тут важна правильная стратегия:

  • Начинайте рано. Оптимальное время для начала дрессировки — до 5 месяцев. Потом приучить колли будет сложнее.

  • Мотивируйте. Без награды колли может потерять интерес. Используйте любимые лакомства или игрушки — и результат не заставит себя ждать.

Немецкая овчарка

Это, пожалуй, одна из самых популярных пород для дрессировки. Немецкие овчарки:

  • легко обучаются даже сложным командам,

  • невероятно преданны,

  • активны и полны энергии.

Главное — изучить основы правильной дрессировки и не забывать о регулярных занятиях. Тогда ваш пёс станет не только надёжным компаньоном, но и настоящей гордостью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Авто
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям Аудио 
Прямой эфир "Матч ТВ" завершился поцелуем: Губерниев едва сдержался
Новости спорта
Прямой эфир "Матч ТВ" завершился поцелуем: Губерниев едва сдержался Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Забытый тренд в спортзале 80-х годов — ключ к более быстрому росту мышц
Жирная кожа? Сухая кожа? Одна простая хитрость для идеального увлажнения
Кто зарабатывает больше всех: неожиданный рост зарплат в сферах с дефицитом кадров
Магический спрей против пыли: ваш салон будет сиять чистотой
Не дайте коже испортиться: 7 секретов ухода от эксперта, которые стоит узнать
Пять суперфудов для мозга: железная память с помощью простых решений
Пенсионерам не до сна: почему пожилые страдают бессонницей, и как отличить норму от патологии
Как молодожёнам найти деньги на отпуск: налоговый вычет на свадьбу могут ввести в РФ
Любовь или работа: жёсткий запрет для американских дипломатов в Китае удивил всех
Риск столкновения астероида с этой планетой вырос: НАСА повысило шансы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.