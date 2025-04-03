Бешеный забег по квартире — вот что толкает кошку на это

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка вдруг начинает топтаться на одеяле или прячется в коробку, которая меньше её в два раза, мы недоумеваем. Но на самом деле — всё объяснимо. За самыми странными поступками питомца часто стоят врождённые инстинкты.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

1. Зачем кошка "массажирует" вас лапками

Мягкие прикосновения передними лапками — не что иное, как отголосок детства. Так котята стимулируют выделение молока у мамы-кошки. И хотя ваш питомец давно вырос, привычка осталась.

Во взрослом возрасте это движение говорит о чувстве безопасности и доверия. Ещё одна причина — метка: на подушечках лап расположены железы, выделяющие индивидуальный запах. Так кошка говорит: "Это моё".

2. Почему кошка лезет в коробку, которая ей мала

Не важно, насколько маленькая коробка или тесный пакет — если кошка хочет туда забраться, она это сделает. Инстинкт подсказывает ей искать закрытые, уютные пространства. Это даёт чувство безопасности, защищённости и тепла. А ещё - просто кайф.

3. Что означает внезапная беготня по дому

Если питомец внезапно взлетает с места и начинает носиться, словно за ним гонится невидимый монстр, не спешите волноваться. У кошек гораздо острее слух и зрение, чем у людей, и они могут заметить мельчайшее движение или звук.

Это может быть реакцией на раздражитель, разрядкой накопившейся энергии или просто способом развлечь себя. В дикой природе такие "всплески" активности помогают хищникам оставаться в форме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

