Бешеный забег по квартире — вот что толкает кошку на это

Когда кошка вдруг начинает топтаться на одеяле или прячется в коробку, которая меньше её в два раза, мы недоумеваем. Но на самом деле — всё объяснимо. За самыми странными поступками питомца часто стоят врождённые инстинкты.
Мягкие прикосновения передними лапками — не что иное, как отголосок детства. Так котята стимулируют выделение молока у мамы-кошки. И хотя ваш питомец давно вырос, привычка осталась.
Во взрослом возрасте это движение говорит о чувстве безопасности и доверия. Ещё одна причина — метка: на подушечках лап расположены железы, выделяющие индивидуальный запах. Так кошка говорит: "Это моё".
Не важно, насколько маленькая коробка или тесный пакет — если кошка хочет туда забраться, она это сделает. Инстинкт подсказывает ей искать закрытые, уютные пространства. Это даёт чувство безопасности, защищённости и тепла. А ещё - просто кайф.
Если питомец внезапно взлетает с места и начинает носиться, словно за ним гонится невидимый монстр, не спешите волноваться. У кошек гораздо острее слух и зрение, чем у людей, и они могут заметить мельчайшее движение или звук.
Это может быть реакцией на раздражитель, разрядкой накопившейся энергии или просто способом развлечь себя. В дикой природе такие "всплески" активности помогают хищникам оставаться в форме.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?