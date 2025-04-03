Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узбекский плов, который не стыдно подать даже на свадьбе
Фары гаснут, а менять ничего не нужно: простое средство решает проблему
Минус 10 лет без хирургии: три способа вернуть молодость
Слабые ногти? Оливковое масло и чеснок спасут твои руки за неделю
Всего один фрукт в день – и ваш организм скажет спасибо
Как сделать пионы звездой вашего сада: правильная подкормка в два этапа
Гузеева вспомнила, как отказывалась вести шоу Давай поженимся: меня должен снимать Спилберг
Новые направления фитнеса представят в Москве: такого вы ещё не видели
В сердце Меркурия — сокровище, формировавшееся миллиарды лет

Бешеный забег по квартире — вот что толкает кошку на это

1:44
Зоосфера

Когда кошка вдруг начинает топтаться на одеяле или прячется в коробку, которая меньше её в два раза, мы недоумеваем. Но на самом деле — всё объяснимо. За самыми странными поступками питомца часто стоят врождённые инстинкты.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

1. Зачем кошка "массажирует" вас лапками

Мягкие прикосновения передними лапками — не что иное, как отголосок детства. Так котята стимулируют выделение молока у мамы-кошки. И хотя ваш питомец давно вырос, привычка осталась.

Во взрослом возрасте это движение говорит о чувстве безопасности и доверия. Ещё одна причина — метка: на подушечках лап расположены железы, выделяющие индивидуальный запах. Так кошка говорит: "Это моё".

2. Почему кошка лезет в коробку, которая ей мала

Не важно, насколько маленькая коробка или тесный пакет — если кошка хочет туда забраться, она это сделает. Инстинкт подсказывает ей искать закрытые, уютные пространства. Это даёт чувство безопасности, защищённости и тепла. А ещё - просто кайф.

3. Что означает внезапная беготня по дому

Если питомец внезапно взлетает с места и начинает носиться, словно за ним гонится невидимый монстр, не спешите волноваться. У кошек гораздо острее слух и зрение, чем у людей, и они могут заметить мельчайшее движение или звук.

Это может быть реакцией на раздражитель, разрядкой накопившейся энергии или просто способом развлечь себя. В дикой природе такие "всплески" активности помогают хищникам оставаться в форме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Авто
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Как создавался КАМАЗ: история крупнейшего завода — путь от идеи до первых моделей Дмитрий Плотников Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Последние материалы
Фары гаснут, а менять ничего не нужно: простое средство решает проблему
Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий
Минус 10 лет без хирургии: три способа вернуть молодость
Слабые ногти? Оливковое масло и чеснок спасут твои руки за неделю
Всего один фрукт в день – и ваш организм скажет спасибо
Как сделать пионы звездой вашего сада: правильная подкормка в два этапа
Гузеева вспомнила, как отказывалась вести шоу Давай поженимся: меня должен снимать Спилберг
Новые направления фитнеса представят в Москве: такого вы ещё не видели
В сердце Меркурия — сокровище, формировавшееся миллиарды лет
Расширим своё присутствие! Производитель строительной техники HD Hyundai готов выйти на российский рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.