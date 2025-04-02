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Живой экран: как осьминоги меняют цвет за доли секунды

1:52
Зоосфера

Осьминоги - настоящие мастера маскировки. Они могут мгновенно менять цвет и текстуру кожи, сливаясь с камнями, песком или кораллами. И всё это — без помощи магии, только благодаря удивительной анатомии.

Осьминог
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Осьминог

Уникальный камуфляж: как осьминоги меняют цвет за доли секунды

Главную роль играют хроматофоры - микроскопические мешочки с пигментами. Внутри них находится вещество ксантомматин, придающее коже оттенки от жёлтого до коричневого. Когда мышцы вокруг хроматофора сокращаются, пигмент растягивается и становится заметным. Когда мышцы расслабляются — пятно исчезает.

У осьминогов три слоя хроматофоров:

  • верхний — жёлтый,
  • средний — красный,
  • нижний — коричневый.

Смешивая эти цвета в разных пропорциях, моллюск может "рисовать" на своей коже любые узоры и оттенки — как настоящий живой экран.

Дополнительные слои магии

Под слоем хроматофоров спрятаны иридофоры и лейкофоры - клетки, которые отражают и преломляют свет. Благодаря им кожа осьминога может блестеть или казаться светлее. А самое удивительное: все эти процессы управляются непосредственно из мозга. Нервная система осьминогов настолько развита, что они способны обрабатывать сигналы от окружающей среды и мгновенно на них реагировать.

Почему это важно

Их способность менять цвет нужна не только для маскировки, но и для общения с другими осьминогами или даже отпугивания врагов. Современные исследования с помощью высокоточных технологий позволяют глубже изучить этот природный механизм — и, возможно, в будущем вдохновят на создание "умных" тканей, способных менять цвет как кожа осьминога.

Уточнения

Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Дмитрий Тезнев
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