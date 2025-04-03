Проверка интеллекта: по этим признакам вы поймёте, насколько умна ваша кошка

Если ваша кошка с высокомерным видом игнорирует команду "сидеть", это ещё не повод сомневаться в её умственных способностях. Наоборот, возможно, перед вами настоящий интеллектуал.
Исследования давно опровергли миф о "глупых" кошках: по уровню интеллекта они не уступают собакам, а иногда и превосходят их. Главное — понять, как именно проявляется их сообразительность.
Нет, не ждите, что кошка радостно примчится по первому зову. Но если она хотя бы слегка повернула голову, пошевелила ушами или как-то отреагировала — поздравляем, она узнала кличку. А значит, первый пункт теста пройден.
Если пушистая встречает вас у двери ровно в шесть вечера, как будто сверяет время по невидимым часам, — это не случайность. Кошки отлично запоминают повторяющиеся события: приход хозяина, время кормления и даже вечерние посиделки на диване. Это тоже показатель когнитивных способностей.
Обратите внимание: если Мурка прячется, когда вы раздражены, или, наоборот, ласкается, когда вы грустите — она умеет считывать эмоции. Такая эмпатия — не просто милота, а признак тонкого ума.
Если кошка выполняет хотя бы пару простых команд вроде "лежать" или "ко мне", это говорит о её исключительных способностях. Особенно с учётом того, что у кошек, в отличие от собак, нет естественного желания подчиняться.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?