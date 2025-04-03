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Проверка интеллекта: по этим признакам вы поймёте, насколько умна ваша кошка

Зоосфера

Если ваша кошка с высокомерным видом игнорирует команду "сидеть", это ещё не повод сомневаться в её умственных способностях. Наоборот, возможно, перед вами настоящий интеллектуал.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

Исследования давно опровергли миф о "глупых" кошках: по уровню интеллекта они не уступают собакам, а иногда и превосходят их. Главное — понять, как именно проявляется их сообразительность.

1. Она знает своё имя

Нет, не ждите, что кошка радостно примчится по первому зову. Но если она хотя бы слегка повернула голову, пошевелила ушами или как-то отреагировала — поздравляем, она узнала кличку. А значит, первый пункт теста пройден.

2. Она ориентируется в режиме дня

Если пушистая встречает вас у двери ровно в шесть вечера, как будто сверяет время по невидимым часам, — это не случайность. Кошки отлично запоминают повторяющиеся события: приход хозяина, время кормления и даже вечерние посиделки на диване. Это тоже показатель когнитивных способностей.

3. Она чувствует ваше настроение

Обратите внимание: если Мурка прячется, когда вы раздражены, или, наоборот, ласкается, когда вы грустите — она умеет считывать эмоции. Такая эмпатия — не просто милота, а признак тонкого ума.

4. Она понимает команды

Если кошка выполняет хотя бы пару простых команд вроде "лежать" или "ко мне", это говорит о её исключительных способностях. Особенно с учётом того, что у кошек, в отличие от собак, нет естественного желания подчиняться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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