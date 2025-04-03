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Собака воет каждый день — причина может вас шокировать

1:38
Зоосфера

Ваш пёс начал выть, и вы не знаете, что делать? Это поведение пугает, раздражает и ставит в тупик. Но главное — вызывает тревогу. Ведь за этим звуком может скрываться нечто серьёзное.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Одиночество

Если собака остаётся одна и соседи регулярно жалуются на шум — скорее всего, питомец страдает от одиночества. Причём иногда это случается даже при наличии людей в доме: просто на пса никто не обращает внимания. Что делать? Больше времени проводить вместе, играть, гулять — и вой уйдёт сам собой.

Страх

Вой может быть реакцией на испуг: громкий звук, резкий хлопок, непривычная обстановка. Постарайтесь найти источник страха и устранить его. А главное — будьте рядом, чтобы успокоить пса. Ваша поддержка для него важнее всего.

Голод или жажда

Да, всё может быть проще, чем кажется. Иногда собака воет, потому что хочет есть или пить. Убедитесь, что в миске всегда есть свежая вода, а корм подаётся вовремя.

Боль

Если вой сопровождается вялостью, отказом от еды, агрессией или прятками — это повод срочно обратиться к ветеринару. Животное может страдать от боли и просить помощи так, как умеет.

Теснота

Активной собаке в маленькой комнате тесно — и это тоже может вызывать тревожный вой. Особенно если речь о крупных породах. Решение — чаще выгуливать, организовать пространство или, если есть возможность, пересмотреть условия содержания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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