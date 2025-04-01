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Детям запретили выгуливать собак опасных пород: чего ожидать родителям?

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Зоосфера

Детям до 16 лет в России нельзя будет выгуливать собак потенциально опасных пород.

Американский питбультерьер
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Американский питбультерьер

Также запрет коснется граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Депутаты ГД хотят поработать и над перечнем соответствующих пород.

В списке потенциально опасных собак 12 пород и их метисов. Среди них:

  • акбаш,
  • питбульмастиф,
  • булли кутта,
  • бразильский бульдог,
  • бэндог,
  • северокавказская собака и др.

По словам чиновников, дети могут не совладать с этими опасными животными, если они начнут проявлять агрессию.

Уточнения

Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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