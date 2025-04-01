Детям запретили выгуливать собак опасных пород: чего ожидать родителям?

Детям до 16 лет в России нельзя будет выгуливать собак потенциально опасных пород.
Также запрет коснется граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Депутаты ГД хотят поработать и над перечнем соответствующих пород.
В списке потенциально опасных собак 12 пород и их метисов. Среди них:
По словам чиновников, дети могут не совладать с этими опасными животными, если они начнут проявлять агрессию.
Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.