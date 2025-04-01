Детям запретили выгуливать собак опасных пород: чего ожидать родителям?

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Детям до 16 лет в России нельзя будет выгуливать собак потенциально опасных пород.

Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic Американский питбультерьер

Также запрет коснется граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Депутаты ГД хотят поработать и над перечнем соответствующих пород.

В списке потенциально опасных собак 12 пород и их метисов. Среди них:

акбаш,

питбульмастиф,

булли кутта,

бразильский бульдог,

бэндог,

северокавказская собака и др.

По словам чиновников, дети могут не совладать с этими опасными животными, если они начнут проявлять агрессию.

Уточнения

Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

