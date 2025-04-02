Тайна мотивации: почему птенцы тренируются по 10 000 раз в день

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что заставляет нас учиться, даже когда никто не требует? Исследователи выяснили, что у зебровых амадин — маленьких певчих птиц — эту роль выполняет дофамин. Он становится своеобразным внутренним компасом, направляя процесс обучения без внешних стимулов. Фото: commons.wikimedia.org by Francis Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снегирь

Как птицы учатся петь?

Птенцы зебровых амадин не рождаются с врождёнными навыками пения. Первые их звуки — это хаотичный писк, напоминающий детский лепет.

Но через ежедневные тренировки, порой доходящие до 10 000 попыток в день, они постепенно оттачивают своё мастерство.

"Юная птица прилагает огромные усилия, чтобы достичь мастерства в пении, им требуется около месяца упорного труда", — говорит нейробиолог Ричард Муни из Университета Дьюка.

Чтобы лучше понять этот процесс, учёные поместили молодых самцов амадин в звукоизолированные комнаты и отслеживали химические сигналы их мозга.

Оказалось, что уровень дофамина меняется в зависимости от успехов в пении, помогая птицам оценивать, какие звуки приближают их к совершенству.

Мозг, музыка и обучение

Дофамин не просто связан с удовольствием — он помогает мозгу корректировать поведение. По сути, он работает как механизм обратной связи: если попытка была удачной, уровень дофамина повышается, мотивируя пробовать ещё.

Эта система сравнима с тем, как музыканты добиваются идеального звучания. Муни, который сам увлекается рок-н-роллом, проводит аналогию с The Beatles.

"Они могли записывать сотни дублей, пока не добьются нужного звучания. Птицы делают то же самое", — отмечает Муни.

Понимание работы этого "внутреннего компаса" может помочь в изучении механизмов обучения у людей, а также в исследованиях неврологических расстройств, связанных с мотивацией.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин. В мозге дофамин участвует в регуляции поведения и моторики.

