Тайна мотивации: почему птенцы тренируются по 10 000 раз в день

Что заставляет нас учиться, даже когда никто не требует? Исследователи выяснили, что у зебровых амадин — маленьких певчих птиц — эту роль выполняет дофамин. Он становится своеобразным внутренним компасом, направляя процесс обучения без внешних стимулов.Фото: commons.wikimedia.org by Francis Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Снегирь
Птенцы зебровых амадин не рождаются с врождёнными навыками пения. Первые их звуки — это хаотичный писк, напоминающий детский лепет.
Но через ежедневные тренировки, порой доходящие до 10 000 попыток в день, они постепенно оттачивают своё мастерство.
"Юная птица прилагает огромные усилия, чтобы достичь мастерства в пении, им требуется около месяца упорного труда", — говорит нейробиолог Ричард Муни из Университета Дьюка.
Чтобы лучше понять этот процесс, учёные поместили молодых самцов амадин в звукоизолированные комнаты и отслеживали химические сигналы их мозга.
Оказалось, что уровень дофамина меняется в зависимости от успехов в пении, помогая птицам оценивать, какие звуки приближают их к совершенству.
Дофамин не просто связан с удовольствием — он помогает мозгу корректировать поведение. По сути, он работает как механизм обратной связи: если попытка была удачной, уровень дофамина повышается, мотивируя пробовать ещё.
Эта система сравнима с тем, как музыканты добиваются идеального звучания. Муни, который сам увлекается рок-н-роллом, проводит аналогию с The Beatles.
"Они могли записывать сотни дублей, пока не добьются нужного звучания. Птицы делают то же самое", — отмечает Муни.
Понимание работы этого "внутреннего компаса" может помочь в изучении механизмов обучения у людей, а также в исследованиях неврологических расстройств, связанных с мотивацией.
Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин. В мозге дофамин участвует в регуляции поведения и моторики.
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