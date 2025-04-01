Маленькие, но дерзкие: породы-компаньоны, которые взорвали рейтинг

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Французский бульдог в третий раз подряд сохраняет лидерство среди самых популярных пород собак, согласно данным Американского клуба собаководства (AKC). Долгие годы этот титул принадлежал лабрадору-ретриверу, который занимал первое место 31 год подряд.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов Французский бульдог

Но мир не стоит на месте, и в 2024 году рейтинг самых любимых пород снова преподнёс сюрпризы. Некоторые собаки совершили рывок вверх более чем на 20 позиций, а другие, наоборот, значительно потеряли в популярности.

Как формируется рейтинг?

AKC — крупнейшая организация, занимающаяся регистрацией породистых собак. Ежегодно она анализирует статистику и составляет рейтинг по числу зарегистрированных животных. В этом году в список вошли 201 порода, включая тех, кто был официально признан недавно.

К примеру, датско-шведская сторожевая собака получила признание в январе 2025 года и теперь официально входит в рейтинг.

Какие породы укрепляют позиции?

Некоторые породы, например, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и карликовый шнауцер, стали более востребованными, поднявшись вверх по рейтингу. В то же время мопсы и бассет-хаунды начали терять популярность.

Уточнения

Французский бульдог (фр. bouledogue français) — порода собак. Некрупная порода, отличающаяся крупной, но короткой мордой, плоским раздвоенным носом, широкой раздвоенной верхней губой. Стоячие уши, широкие у основания и закругляющиеся сверху.

