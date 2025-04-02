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У кошек в Финляндии появился новый окрас — и наука не сразу поняла, почему

2:15
Зоосфера

Однажды в Финляндии заметили кошек с необычным окрасом: шерсть, словно окрашенная черным в корне и белым на концах, будто кто-то обмакнул животное в солёную лакрицу — популярную в Скандинавии сладость под названием "салмиак". В 2019 году генетик Хайди Андерсон с коллегами начала расследование, чтобы выяснить, что же за мутация стоит за этой особенностью.

Коты
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коты

Загадка без мутаций

Учёные проанализировали образцы крови четырёх кошек с редким окрасом, но не нашли известных мутаций, отвечающих за пигментацию. При этом полное секвенирование ДНК выявило отсутствие фрагмента рядом с важнейшим геном KIT — именно он влияет на окраску у многих животных.

Предположительно, этот новый фенотип мог быть связан с вариацией гена разбавления, ослабляющего интенсивность цвета. Но сравнение 180 обычных кошек с тремя обладателями необычного окраса дало другое объяснение: уникальный "салмиаковый" цвет появляется только у кошек с двумя копиями определённой мутации.

Новый генетический код — и, возможно, новая порода

Исследование, опубликованное в журнале Animal Genetics, предложило назвать новую мутацию "wsal". Это обозначение может войти в научный обиход, а сам окрас — стать визитной карточкой новой породы или признанной генетической особенности.

"Мы были поражены, когда увидели, что именно удалённый участок ДНК около гена KIT определяет этот удивительный паттерн. Это открытие может повлиять на разведение кошек по всему миру", — говорят авторы исследования.

Шаг к сохранению красоты

Помимо чисто научного интереса, открытие может оказаться ценным для заводчиков. Возможность распознавать и сохранять столь редкий окрас поможет не только в разнообразии пород, но и в защите уникального фенотипа от исчезновения.

Сегодня эти кошки с "сладкой" внешностью продолжают набирать популярность. Возможно, совсем скоро "салмиак" станет официальной меткой в кошачьих родословных — и очередной победой науки в мире генетики.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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