Кошка больше не играет? Есть как минимум три причины

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если раньше ваш питомец гонял мячики и гонялся за игрушечной мышкой, а теперь лишь молча лежит в лежанке — не стоит списывать это на возраст или характер. Потеря интереса к играм у кошек часто указывает на то, что животное нуждается в помощи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Игрушки больше не радуют

Одна из самых безобидных причин — банальная скука. Если игрушки не менялись годами, пушистый просто устал от однообразия. Новая удочка, интерактивная мышка или мягкая игрушка могут пробудить былой азарт. Иногда одной покупки достаточно, чтобы питомец вновь оживился.

Стресс — скрытый враг

Иногда апатия — реакция на стресс. Резкий звук, незнакомый человек или перестановка в доме могли выбить кошку из равновесия. В такие моменты ей нужно больше уединения, мягкое укрытие и спокойствие. Не стоит настаивать на играх — дайте ей время и пространство. Чаще гладьте, но только если она этого хочет.

Не просто каприз, а боль

Если смена игрушек не помогает, а стрессовые ситуации исключены — возможны проблемы со здоровьем. Боль в суставах, внутренние воспаления или слабость могут лишить кошку желания играть. В таких случаях не затягивайте с визитом к ветеринару: чем раньше выявлена проблема, тем легче её решить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

