Даже крошки могут обернуться бедой для пернатых: чем кормить птиц на улице

Подкармливать голубей и уток у пруда — приятное занятие, которое сближает с природой. Но за невинным жестом может скрываться опасность: не вся еда, привычная человеку, подходит пернатым.

Фото: freepik.com by montypeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утка в пруду

Хлеб — нет, зерно — да

Одно из главных правил — никакого хлеба. Он вреден для всех видов диких птиц, нарушает пищеварение и может вызвать серьёзные заболевания.

Зато голубей можно угощать:

Сырыми семечками подсолнечника

Гречкой, пшеницей, просом

Чечевицей и колотым горохом

Главное — никаких жареных, солёных или приправленных продуктов. Всё должно быть натуральным и свежим.

Утки: внимание и осторожность

Кормить уток у пруда — настоящее удовольствие, но орнитологи предупреждают: эти птицы отлично справляются сами. Подкормка нужна только в исключительных случаях.

Если всё же решили угостить — выбирайте:

Специальный корм для водоплавающих

Овсянку без добавок

Свежие (не кислые!) ягоды

Так вы подарите птицам радость, а не проблему. Важно помнить: даже добрые намерения требуют знаний.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

