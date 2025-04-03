Даже крошки могут обернуться бедой для пернатых: чем кормить птиц на улице

Подкармливать голубей и уток у пруда — приятное занятие, которое сближает с природой. Но за невинным жестом может скрываться опасность: не вся еда, привычная человеку, подходит пернатым.
Одно из главных правил — никакого хлеба. Он вреден для всех видов диких птиц, нарушает пищеварение и может вызвать серьёзные заболевания.
Зато голубей можно угощать:
Сырыми семечками подсолнечника
Гречкой, пшеницей, просом
Чечевицей и колотым горохом
Главное — никаких жареных, солёных или приправленных продуктов. Всё должно быть натуральным и свежим.
Кормить уток у пруда — настоящее удовольствие, но орнитологи предупреждают: эти птицы отлично справляются сами. Подкормка нужна только в исключительных случаях.
Если всё же решили угостить — выбирайте:
Специальный корм для водоплавающих
Овсянку без добавок
Свежие (не кислые!) ягоды
Так вы подарите птицам радость, а не проблему. Важно помнить: даже добрые намерения требуют знаний.
Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?