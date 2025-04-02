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Как понять, что перед вами пушистый гений: признаки умной кошки в быту

1:26
Зоосфера

Если ваша кошка игнорирует команды и смотрит на вас с видом "я тут сама себе хозяйка" — не спешите ставить диагноз "глупая". На самом деле кошки умны не меньше собак, просто проявляют интеллект по-своему.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

1. Узнаёт ли своё имя

Если кошка реагирует на кличку — поворачивает голову, шевелит ушами или даже просто замирает, — значит, она вас слышит и узнаёт. Бежать к вам ей совсем не обязательно: для кошки это не обязательно проявление ума, а скорее — вопрос настроения.

2. Понимает ли распорядок дня

Замечали, что кошка приходит к двери перед вашим возвращением? Или начинает беспокойно ждать еду ровно в то же время каждый день? Поздравляем — ваша любимица отлично ориентируется в режиме и умеет подстраиваться под повторяющиеся события.

3. Чувствует ли ваше настроение

Интеллект кошки проявляется и в её способности считывать эмоции. Если в плохой день она старается быть рядом, а при вашей радости ведёт себя активнее — это не совпадение. Она действительно улавливает ваше состояние.

4. Выполняет ли команды

Кошки редко участвуют в "дрессуре", но если вашей удалось выучить хотя бы одну команду — это серьёзный показатель умственных способностей. Она не только понимает, чего от неё хотят, но и готова взаимодействовать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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