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Хищник с ядом внутри и челюстями как ножницы: кого боятся на побережье Хорватии

1:47
Зоосфера

В Адриатике обнаружили опасную рыбу, способную нанести вред не только человеку, но и всей морской экосистеме. Серебряный морской конёк (Lagocephalus sceleratus), ядовитая иглобрюхая рыба, впервые замечен у побережья Хорватии — в порту Медулин. Это самая северная точка её присутствия в регионе.

Глубоководная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by KKPCW, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глубоководная рыба

Как она сюда попала

Родом из тёплых вод Индийского и Южного океанов, этот вид появился в Средиземном море в 2003 году. Учёные считают, что он проник туда через Суэцкий канал. С тех пор ареал распространения стремительно расширяется — от Албании и Италии до берегов Боснии, а теперь и Хорватии.

Опасность, которую нельзя игнорировать

Серебряный морской конёк известен по двум причинам:

  • Сильный укус может повредить мягкие ткани и даже привести к потере пальцев.

  • Тетродотоксин — мощный нейротоксин в его мясе и органах. Даже после термической обработки он остаётся смертельно опасным.

"Даже случайный контакт с этой рыбой может закончиться госпитализацией", — предупреждают исследователи.

Экологическая угроза: не только люди в опасности

Эта рыба ведёт хищный образ жизни. Она уничтожает моллюсков, улиток и морских огурцов, нарушая пищевые цепи и разрушая морские экосистемы. Это может нанести урон не только природе, но и прибрежной экономике.

Что делать

Эксперты призывают страны Средиземноморья организовать мониторинг и, при необходимости, начать удаление вида из местных вод. Чем быстрее будут приняты меры, тем выше шанс предотвратить экологическую катастрофу.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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