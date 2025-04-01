Кошки — единственные, кто приручил нас, а не наоборот: вся суть одомашнивания в одном факте

Кошки — единственные одомашненные представители кошачьих. Но действительно ли они стали "домашними" или просто решили жить рядом с человеком?
Примерно 10 000 лет назад дикие кошки Felis silvestris lybica начали обживать поселения людей в районе современной Турции. Их привлекали зернохранилища — а точнее, мыши в них.
Люди не прогоняли полезных охотников, и те начали задерживаться рядом надолго. Позже кошки стали спутниками торговцев и путешествовали по миру на кораблях, расползаясь по новым территориям.
Интересный факт: на Кипре найдено захоронение человека и кошки возрастом 9500 лет. А в китайских мусорных ямах обнаружены кошачьи кости возрастом 5300 лет.
В Древнем Египте кошки были не просто питомцами. Их почитали, мумифицировали, хоронили рядом с хозяевами, а иногда — приносили в жертву. Бастет, богиня с кошачьей головой, олицетворяла защиту, плодородие и материнство.
"Кошки символизировали независимость и силу. Египтяне видели в них черты богов", — поясняет археозоолог.
Считается, что кошки "одомашнили себя". Им было выгодно селиться рядом с человеком, а людям было удобно соседствовать с теми, кто избавляет от грызунов. В отличие от собак, которых целенаправленно отбирали и воспитывали, кошки адаптировались естественным путём. Выживали те, кто был менее агрессивным и терпел присутствие человека.
Кошки всё ещё сохраняют множество диких черт. Многие из них свободно живут без хозяев, а дикие и домашние особи легко скрещиваются. Генетически кошки мало изменились. Их начинают активно разводить лишь последние столетия — в основном, ради внешности, а не поведения.
"Даже сегодня кошки только начинают путь к полной одомашненности", — отмечают исследователи.
В отличие от собак, чей темперамент был сформирован под нужды человека, кошки по-прежнему следуют своим правилам.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных.
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