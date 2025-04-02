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Шимпанзе выбирают инструменты, как инженеры: и вот как именно

1:43
Зоосфера

В лесах Танзании разыгрываются настоящие инженерные драмы — с участием шимпанзе. Эти приматы не просто хватают первую попавшуюся ветку, чтобы достать термитов. Они тщательно выбирают материал, оценивая его гибкость и эффективность, словно бы следуя техническому заданию.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Шимпанзе собирают инструменты, как настоящие инженеры: что они выбирают и почему

Ум — в деталях: как шимпанзе ловят термитов

Шимпанзе давно известны своим умением использовать палочки, чтобы "выуживать" термитов из термитников. Но учёные из нескольких университетов впервые доказали, что животные делают осознанный выбор растений, руководствуясь их механическими свойствами.

Исследования показали:

  • Приматы выбирают гибкие ветви, которые легко проникают в узкие проходы термитников.

  • Используемые ими материалы оказались значительно мягче и эластичнее, чем те, что они игнорируют.

Это первое доказательство того, что дикие шимпанзе учитывают физические характеристики материалов, а не действуют наугад.

Культура, передающаяся по наследству

Учёные также отметили, что разные популяции шимпанзе выбирают схожие растения, даже если живут далеко друг от друга. Это говорит о наличии культурных традиций - знания о "лучших инструментах" передаются от поколения к поколению.

Теперь исследователи пытаются понять:

  • Как детёныши шимпанзе учатся такому мастерству?

  • Используют ли они похожие подходы при выборе инструментов для других целей?

  • Есть ли у них аналог "технического мышления"?

Всё это сближает их с человеком ещё больше.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

Автор Дмитрий Тезнев
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