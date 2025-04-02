Шимпанзе выбирают инструменты, как инженеры: и вот как именно

В лесах Танзании разыгрываются настоящие инженерные драмы — с участием шимпанзе. Эти приматы не просто хватают первую попавшуюся ветку, чтобы достать термитов. Они тщательно выбирают материал, оценивая его гибкость и эффективность, словно бы следуя техническому заданию.
Ум — в деталях: как шимпанзе ловят термитов
Шимпанзе давно известны своим умением использовать палочки, чтобы "выуживать" термитов из термитников. Но учёные из нескольких университетов впервые доказали, что животные делают осознанный выбор растений, руководствуясь их механическими свойствами.
Исследования показали:
Это первое доказательство того, что дикие шимпанзе учитывают физические характеристики материалов, а не действуют наугад.
Культура, передающаяся по наследству
Учёные также отметили, что разные популяции шимпанзе выбирают схожие растения, даже если живут далеко друг от друга. Это говорит о наличии культурных традиций - знания о "лучших инструментах" передаются от поколения к поколению.
Теперь исследователи пытаются понять:
Всё это сближает их с человеком ещё больше.
Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.
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