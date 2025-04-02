Кто из рыб может жить и в солёной воде, и в пресной — и как им это удаётся

Кажется, что рыбы жёстко делятся на морских и пресноводных, но в природе всё гораздо интереснее. Некоторые виды спокойно чувствуют себя и в солёной, и в пресной воде. Их называют эвригалинными - и у них уникальные адаптации, которые другим рыбам и не снились.
Кто умеет жить в обоих мирах
Эвригалинные рыбы способны существовать в воде с разным уровнем солёности. Их организм умеет подстраиваться под среду, регулируя концентрацию соли в теле. Но и среди таких рыб есть разные "специализации":
Кто не готов к переменам
Противоположность эвригалинным — стеногалинные рыбы. Они жестко привязаны к определённой среде и плохо переносят даже небольшие колебания солёности.
Секрет эвригалинных — в специальных физиологических механизмах. Их тело может:
Такая гибкость — результат миллионов лет эволюции, и она позволила этим видам заселить самые разнообразные водоёмы на планете.
Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.