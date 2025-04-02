Кто из рыб может жить и в солёной воде, и в пресной — и как им это удаётся

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что рыбы жёстко делятся на морских и пресноводных, но в природе всё гораздо интереснее. Некоторые виды спокойно чувствуют себя и в солёной, и в пресной воде. Их называют эвригалинными - и у них уникальные адаптации, которые другим рыбам и не снились.

Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морское дно

Может ли морская рыба выжить в пресной воде: ответ не так однозначен

Кто умеет жить в обоих мирах

Эвригалинные рыбы способны существовать в воде с разным уровнем солёности. Их организм умеет подстраиваться под среду, регулируя концентрацию соли в теле. Но и среди таких рыб есть разные "специализации":

Анадромные рыбы (лосось, осётр) рождаются в пресной воде, затем уходят в море и возвращаются обратно для нереста.

рождаются в пресной воде, затем уходят в море и возвращаются обратно для нереста. Катадромные (например, угри) делают наоборот: живут в реках и озёрах, а размножаются — в океане.

И те, и другие обязаны пройти период акклиматизации при переходе: иначе внутренний баланс соли нарушается, и это может быть смертельно.

Кто не готов к переменам

Противоположность эвригалинным — стеногалинные рыбы. Они жестко привязаны к определённой среде и плохо переносят даже небольшие колебания солёности.

Золотая рыбка - типичный пресноводный вид, морская вода ей смертельно опасна.

- типичный пресноводный вид, морская вода ей смертельно опасна. Тунец, напротив, не выживет без солёной среды.

Секрет эвригалинных — в специальных физиологических механизмах. Их тело может:

удалять лишнюю соль , если рыба попала в морскую воду;

, если рыба попала в морскую воду; удерживать её, если оказалась в пресной.

Такая гибкость — результат миллионов лет эволюции, и она позволила этим видам заселить самые разнообразные водоёмы на планете.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

