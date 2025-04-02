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Морской парадокс: почему тюленям не страшна нехватка воздуха в воде

1:46
Зоосфера

Тюлени могут задерживать дыхание на удивительно долгие сроки и при этом не тонут — почему? Ответ на этот вопрос нашли британские учёные, выяснив, как именно эти морские млекопитающие определяют момент всплытия.

Тюлень отдыхает на снегу
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюлень отдыхает на снегу

Почему тюлени не тонут: исследование раскрыло главный секрет морских ныряльщиков

Главное отличие тюленей от наземных животных заключается в том, что их организм реагирует не на избыток углекислого газа, а на нехватку кислорода. У людей, к примеру, именно накопление CO₂ вызывает ощущение удушья. У тюленей всё иначе.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали шесть серых тюленей (Halichoerus grypus). Учёные создали особые условия: поверхность бассейна была закрыта, а животные могли дышать только через специальную камеру. В эту камеру подавали разные газовые смеси с варьируемым уровнем кислорода и углекислого газа.

Результаты оказались удивительными: чем больше кислорода было в смеси, тем дольше тюлени оставались под водой. При этом повышение концентрации углекислого газа никак не сокращало длительность ныряния.

Что это значит

Исследователи пришли к выводу, что тюлени обладают способностью напрямую отслеживать уровень кислорода в своей крови. Именно падение O₂ становится для них сигналом к тому, что пора всплыть за новым вдохом — а не рост CO₂, как это происходит у большинства млекопитающих.

Этот механизм позволяет тюленям нырять на рекордные глубины и долго оставаться под водой без ощущения паники или дискомфорта, что делает их одними из самых приспособленных к морской среде животных.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь - представитель семейства настоящих тюленей.

Автор Дмитрий Тезнев
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