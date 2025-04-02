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Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные

Зоосфера

В животном мире немало удивительных пропорций, но по длине передних конечностей абсолютным чемпионом стал вовсе не тот, кого можно было бы заподозрить.

Гиббоны в танцах подражают поп-исполнительнице Мадонне
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lar_Gibbon_at_Chester_Zoo_2.jpg by Photograph by Mike Peel
Гиббоны в танцах подражают поп-исполнительнице Мадонне

У кого из животных руки длиннее, чем ноги: неожиданные рекордсмены

Самые длинные — у морского гиганта

Бесспорный лидер по абсолютной длине — горбатый кит. Его передние ласты могут достигать почти 5 метров, делая их самыми длинными среди всех млекопитающих.

Да, это уже почти крыло небольшого самолёта.

Однако если говорить не о метрах, а о пропорциях к телу, то лидерами становятся совсем другие животные - и все они обитают не в океанах, а… на деревьях.

Гиббоны: мастера джунглей

Руки гиббонов — настоящие канаты. У видов вроде сиаманга или чёрного хохлатого гиббона они примерно в 1,5 раза длиннее ног.

Это отражает их стиль передвижения — брАхиацию, то есть перемещение по ветвям с помощью рук. У гиббонов интермембральный индекс (соотношение длины рук к ногам) составляет 140-147.

Ленивцы: медленные, но с самыми длинными лапами

А вот трёхпалый ленивец опередил даже гиббона. Его передние лапы в 1,7 раза длиннее задних, а индекс ИМ — 171-172.

Ленивцы не скачут по кронам, а ползут, медленно и уверенно, используя длинные лапы, чтобы цепляться за ветки и балансировать на них.

Таким образом, по относительной длине конечностей трёхпалый ленивец — абсолютный чемпион среди всех животных.

Уточнения

Гиббоны - род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
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