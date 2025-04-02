Руки до пола и дальше: у кого из всех животных они самые длинные

В животном мире немало удивительных пропорций, но по длине передних конечностей абсолютным чемпионом стал вовсе не тот, кого можно было бы заподозрить.
Самые длинные — у морского гиганта
Бесспорный лидер по абсолютной длине — горбатый кит. Его передние ласты могут достигать почти 5 метров, делая их самыми длинными среди всех млекопитающих.
Да, это уже почти крыло небольшого самолёта.
Однако если говорить не о метрах, а о пропорциях к телу, то лидерами становятся совсем другие животные - и все они обитают не в океанах, а… на деревьях.
Гиббоны: мастера джунглей
Руки гиббонов — настоящие канаты. У видов вроде сиаманга или чёрного хохлатого гиббона они примерно в 1,5 раза длиннее ног.
Это отражает их стиль передвижения — брАхиацию, то есть перемещение по ветвям с помощью рук. У гиббонов интермембральный индекс (соотношение длины рук к ногам) составляет 140-147.
Ленивцы: медленные, но с самыми длинными лапами
А вот трёхпалый ленивец опередил даже гиббона. Его передние лапы в 1,7 раза длиннее задних, а индекс ИМ — 171-172.
Ленивцы не скачут по кронам, а ползут, медленно и уверенно, используя длинные лапы, чтобы цепляться за ветки и балансировать на них.
Таким образом, по относительной длине конечностей трёхпалый ленивец — абсолютный чемпион среди всех животных.
Гиббоны - род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии.
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