Кошачий коронавирус: почему 90% питомцев заражены, а владельцы не знают

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие уверены, что коронавирус — исключительно человеческая болезнь. Однако это не так: у животных тоже есть свои штаммы вируса, и они могут быть крайне опасны.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в переноске

Коронавирус у кошек: не заразен для человека, но опасен для питомцев

Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с "Радио 1" рассказал, что существует множество разновидностей коронавируса: кошачий, собачий, у дельфинов, чаек и других животных.

"Кошачий коронавирус совершенно далек от человеческого, и кошки не могут заразить. Лабораторные исследования показывают, что около 90% кошек заражены вот этим коронавирусом", — отметил Цыпленков.

Почему это опасно?

Хотя вирус может долгое время никак не проявляться, в определенных условиях он мутирует, превращаясь в смертельно опасную форму.

"У кошек появляются кишечные легкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определенных условиях это мутирует, и развивается как коронавирус. Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут", — объясняет ветеринар.

Как распознать болезнь?

Кошачий коронавирус чаще всего поражает кишечник, но в скрытой форме может не проявляться годами. Однако при неблагоприятных факторах, таких как стресс или ослабленный иммунитет, он мутирует и поражает организм.

"Он начинает, собственно говоря, практически убивать животных. Поэтому надо проверять животных, делать экспресс-анализы. Все по-умному делать", — советует специалист.

Что делать владельцам?

Чтобы защитить питомца, важно:

Периодически делать анализы на коронавирус;

Следить за питанием и иммунитетом кошки;

Исключать стрессовые ситуации;

При первых тревожных симптомах обращаться к ветеринару.

Здоровье питомца — в руках владельца, и своевременные меры могут спасти жизнь пушистого друга.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

