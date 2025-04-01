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Сон на ногах — как выживают лошади во сне

1:34
Зоосфера

Среди всех привычек лошадей одна особенно удивляет: они спят стоя. На первый взгляд это кажется неудобным, но у природы на всё свои причины — и эта привычка не исключение.

Лошадь
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лошадь

Почему лошади предпочитают спать стоя (и что будет, если нет)

Эволюция научила спать на ногах

Лошади — жертвы по своей природе. Их далёкие предки выживали в дикой природе, только если могли мгновенно среагировать на опасность. Подняться с земли — задача не из простых для животного весом 400-600 кг, а драгоценные секунды могли стоить жизни. Так возникла эволюционная адаптация: сон стоя как форма защиты.

Что им помогает не упасть

Уникальное строение тела позволяет лошадям блокировать суставы в определённом положении — это называется механизмом стоячего сна. Мышцы при этом почти не напрягаются, а отдельные группы могут отдыхать поочерёдно. Такая система работает как природный автопилот, удерживающий равновесие во сне.

Но спать лёжа всё-таки нужно

Полностью восстановиться лошадь может только в фазе глубокого сна, которая возможна только в лежачем положении. В среднем достаточно 30 минут лежачего сна в сутки. Если животное не будет ложиться вообще, это может привести к истощению, стрессу и травмам.

"В дикой природе, когда табун отдыхает, одна лошадь всегда стоит на ногах — она исполняет роль часового", — отмечают зоологи.

Уточнения

Приро́да - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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