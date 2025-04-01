Что гонит червей на поверхность во время дождя

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После дождя земля буквально оживает: повсюду появляются дождевые черви. Почему они массово покидают свои норки? Ответ не так очевиден, как кажется.

Фото: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Червь

Почему черви выползают на асфальт во время дождя

Теория №1: попытка избежать утопления

Первая и самая распространённая версия — страх перед затоплением. У червей нет лёгких: они дышат через кожу, и скопление воды действительно может мешать газообмену. Однако исследования показывают, что некоторые виды способны выживать и в насыщенной влагой почве, оставаясь под землёй.

Теория №2: вибрации как сигнал опасности

Есть гипотеза, что вибрации от капель дождя черви воспринимают как приближение хищника — например, крота. Поэтому они инстинктивно выбираются наружу, чтобы спастись. Однако эта теория считается маловероятной: дождь идёт дольше и равномернее, чем типичная угроза.

Теория №3: влияние химического состава дождя

Существуют предположения, что кислотность или химические примеси в дождевой воде раздражают кожу червей, заставляя их покидать норки. Но и это объяснение пока не получило убедительного подтверждения.

Самая правдоподобная версия: поиск и скорость

Больше всего доверия вызывает теория, что дождь просто создаёт идеальные условия для перемещения. Влажная почва и прохладный воздух позволяют червям перемещаться быстрее и дальше, не опасаясь пересыхания. Это помогает им искать партнёров и мигрировать в новые зоны.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

