Что гонит червей на поверхность во время дождя

После дождя земля буквально оживает: повсюду появляются дождевые черви. Почему они массово покидают свои норки? Ответ не так очевиден, как кажется.
Теория №1: попытка избежать утопления
Первая и самая распространённая версия — страх перед затоплением. У червей нет лёгких: они дышат через кожу, и скопление воды действительно может мешать газообмену. Однако исследования показывают, что некоторые виды способны выживать и в насыщенной влагой почве, оставаясь под землёй.
Теория №2: вибрации как сигнал опасности
Есть гипотеза, что вибрации от капель дождя черви воспринимают как приближение хищника — например, крота. Поэтому они инстинктивно выбираются наружу, чтобы спастись. Однако эта теория считается маловероятной: дождь идёт дольше и равномернее, чем типичная угроза.
Теория №3: влияние химического состава дождя
Существуют предположения, что кислотность или химические примеси в дождевой воде раздражают кожу червей, заставляя их покидать норки. Но и это объяснение пока не получило убедительного подтверждения.
Самая правдоподобная версия: поиск и скорость
Больше всего доверия вызывает теория, что дождь просто создаёт идеальные условия для перемещения. Влажная почва и прохладный воздух позволяют червям перемещаться быстрее и дальше, не опасаясь пересыхания. Это помогает им искать партнёров и мигрировать в новые зоны.
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