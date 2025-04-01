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Валерьянка и коты — волшебство или зависимость

Зоосфера

Если вы хотя бы раз наблюдали, как кошка реагирует на валерьянку, то знаете — это зрелище не для слабонервных. Мяуканье, катание по полу, расширенные зрачки и абсолютное забвение. Но откуда такая реакция?

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Валерьянка = наркотик

Для человека корень валерианы — это способ расслабиться. А вот на кошек он действует совершенно иначе. По словам специалистов, валерьянка может напоминать животным феромоны, особенно те, что связаны с половым поведением. Поэтому чаще всего ярко реагируют взрослые коты — самцы. Кошки и котята, как правило, остаются равнодушны.

Кроме того, на валерьянку можно подсесть. Да-да, кошка способна привыкнуть к этому запаху и буквально становиться зависимой. Поведение становится всё более возбуждённым, а интерес — навязчивым.

А может, они лечатся

Существует и более неожиданная версия. Некоторые специалисты считают, что кошки якобы интуитивно "лечатся" валерьянкой. Мол, растение помогает им справиться с болью или стрессом. Но доказательств этому пока нет — гипотеза остаётся на уровне догадки.

Давать или не давать

Однозначный ответ — нет. Валерьянка может быть опасна для кошачьей нервной системы. Особенно если речь идёт о настойке на спирту: алкоголь вреден для животных и в больших дозах может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, вплоть до летального исхода.

Поэтому никакого баловства — пусть валерьянка останется лекарством только для людей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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