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Кошка сбрасывает всё со стола? Вот зачем она это делает

1:37
Зоосфера

Если в вашем доме живёт кошка, скорее всего вы уже сталкивались с этим сценарием: важные мелочи — ключи, кольцо, флешка — внезапно оказываются на полу. А рядом невинно моргает пушистый "виновник". Это шалость? Месть? Или нечто иное?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Не шалит и не мстит

Некоторые уверены: кошка нарочно сбрасывает вещи, чтобы "насолить" хозяину. Мол, оставил без внимания — получи. Но это миф. Кошки не мстят. У них нет такой цели. Зато есть инстинкты — древние и очень сильные.

Всё дело в охоте

По мнению экспертов, причина такого поведения — охотничий инстинкт. Для кошки маленький неподвижный предмет похож на потенциальную добычу. Она толкает его лапкой, проверяя, "живой" он или нет. Двигаться начал — значит, надо ловить. Не реагирует — можно сбросить и посмотреть, что будет.

Даже если животное сыто, оно не откажется поохотиться — ведь это не просто способ добычи пищи, а способ самореализации. В каждой домашней кошке живёт её дикая прародительница, и иногда она просыпается.

Как избежать потерь

Если не хотите, чтобы украшения, деньги, ключи и другие важные мелочи улетали на пол и терялись, просто не оставляйте их в открытом доступе. Особенно на столах и полках на уровне кошачьих глаз. Ведь питомец действует не со зла — он просто играет и охотится так, как когда-то делали его предки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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