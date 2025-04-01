Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый Birba ударил по FIAT: 182 км хода — и цена, от которой челюсть падает
Зеркало не врёт: Екатерина Семёнова о недуге, который преследует её 40 лет
Солист рок-группы The Who признался, что теряет зрение и слух
Матовая или глянцевая? Правильная сторона фольги вас удивит
Как мужчины за 50 могут выглядеть стильными: секреты без усилий
Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности
Необычная кнопка в стиральной машине, о которой все молчали! Уборка стала проще
Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться
Тотальный провал: почему наступление ВСУ в Курской области стало фиаско

Удивительно, но кошка может прожить до 38 лет — вот кто рекордсмен

2:34
Зоосфера

Знали ли вы, что кошка может дожить до 38, а то и 43 лет? Да-да, такие случаи действительно зафиксированы. Но чтобы пушистый друг радовал как можно дольше, важны не только гены, но и забота.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

Где живёт кошка — столько и живёт

Кошки, обитающие в квартирах, живут в среднем от 12 до 15 лет. Они получают сбалансированное питание, регулярную обработку от паразитов и медицинскую помощь. А вот свободно гуляющие животные и бездомные редко доживают даже до 8 лет — чаще всего из-за травм, отравлений, инфекций и нападений.

Особенно опасна для кошек сельская местность. Лисы, которых больше никто не боится, всё чаще появляются в деревнях и охотятся на пожилых питомцев.

Что сокращает жизнь питомца

Кошки, которые не стерилизованы, подвергаются дополнительным нагрузкам. У самок — изнашивающие роды по два раза в год и риск онкологии из-за гормональных препаратов. У котов — драки и высокий риск заражения лейкозом. Регулярная вакцинация особенно важна для тех, кто ездит на дачу или живёт за городом.

Даже в городе есть риски: например, падение из окна. Установите сетки-антикошки — это недорого и спасает жизни.

Породы-долгожители

Некоторые кошки буквально запрограммированы на долголетие. Вот список рекордсменов:

  • Сиамская и тайская — до 30 лет (рекорд Скутера), часто живут 20+ лет.

  • Бурманская — до 25 лет, Каталина Леди из Австралии прожила 27.

  • Балинезийская — до 20 лет.

  • Ориентальная короткошерстная — около 20 лет.

  • Рэгдолл — в среднем 20 лет, рекорд — 25.

  • Канадский сфинкс — до 34 лет.

  • Русская голубая — 15-20 лет.

  • Сибирская, норвежская лесная, турецкий ван — до 20 лет.

  • Мейн-кун, кошка с острова Мэн — до 18 лет.

  • Меконгский бобтейл — до 23 лет.

Особый герой — тайский кот Базилио из Курска. Ему 26 лет, и он по-прежнему активен.

Хвостатое долголетие — в ваших руках

Ключ к долгой жизни кошки — это забота, внимание, регулярный осмотр у ветеринара и любовь. Порода играет роль, но главное — условия, в которых живёт ваш питомец.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся
Домашние животные
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся Аудио 
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд
Еда и рецепты
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Солист рок-группы The Who признался, что теряет зрение и слух
Матовая или глянцевая? Правильная сторона фольги вас удивит
Как мужчины за 50 могут выглядеть стильными: секреты без усилий
Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности
Необычная кнопка в стиральной машине, о которой все молчали! Уборка стала проще
Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться
Тотальный провал: почему наступление ВСУ в Курской области стало фиаско
Серджо Рубини раскрыл кошмарные съёмки Страстей Христовых и неожиданный успех фильма
Хочешь идеальные ягодицы? Вот три шага, которые работают — в отличие от всего, что ты знала
Логистика в Арктике: как оценка работы портов изменит расклады в регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.