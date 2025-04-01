Удивительно, но кошка может прожить до 38 лет — вот кто рекордсмен

Знали ли вы, что кошка может дожить до 38, а то и 43 лет? Да-да, такие случаи действительно зафиксированы. Но чтобы пушистый друг радовал как можно дольше, важны не только гены, но и забота.
Кошки, обитающие в квартирах, живут в среднем от 12 до 15 лет. Они получают сбалансированное питание, регулярную обработку от паразитов и медицинскую помощь. А вот свободно гуляющие животные и бездомные редко доживают даже до 8 лет — чаще всего из-за травм, отравлений, инфекций и нападений.
Особенно опасна для кошек сельская местность. Лисы, которых больше никто не боится, всё чаще появляются в деревнях и охотятся на пожилых питомцев.
Кошки, которые не стерилизованы, подвергаются дополнительным нагрузкам. У самок — изнашивающие роды по два раза в год и риск онкологии из-за гормональных препаратов. У котов — драки и высокий риск заражения лейкозом. Регулярная вакцинация особенно важна для тех, кто ездит на дачу или живёт за городом.
Даже в городе есть риски: например, падение из окна. Установите сетки-антикошки — это недорого и спасает жизни.
Некоторые кошки буквально запрограммированы на долголетие. Вот список рекордсменов:
Сиамская и тайская — до 30 лет (рекорд Скутера), часто живут 20+ лет.
Бурманская — до 25 лет, Каталина Леди из Австралии прожила 27.
Балинезийская — до 20 лет.
Ориентальная короткошерстная — около 20 лет.
Рэгдолл — в среднем 20 лет, рекорд — 25.
Канадский сфинкс — до 34 лет.
Русская голубая — 15-20 лет.
Сибирская, норвежская лесная, турецкий ван — до 20 лет.
Мейн-кун, кошка с острова Мэн — до 18 лет.
Меконгский бобтейл — до 23 лет.
Особый герой — тайский кот Базилио из Курска. Ему 26 лет, и он по-прежнему активен.
Ключ к долгой жизни кошки — это забота, внимание, регулярный осмотр у ветеринара и любовь. Порода играет роль, но главное — условия, в которых живёт ваш питомец.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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