Аферисты стали и пользоваться питомцев в своих схемах: хозяевам животных угрожают

Мошенники начали угрожать россиянам тем, что заберут их питомцев.
Аферисты звонят, представляясь работниками так называемой "жилищной инспекции", узнают о количестве домашних животных в квартире и сообщают о нарушении "лимита". Затем у хозяев требуют сумму за то, чтобы домашних животных не изъяли.
Аферисты часто вводят граждан в заблуждение, придумывая ненастоящие законы, ссылаются на "новые правила" якобы с сайта "Госуслуг".
Кроме того, мошенники требуют оперативно скинуть деньги на их счёт, обещая "узаконить" превышение количества домашних животных, сообщили в Роскачестве.
На самом деле "штрафов", "компенсаций" или "сборов" за превышение числа животных в квартирах нет, сообщает KP. RU.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!