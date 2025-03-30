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Аферисты стали и пользоваться питомцев в своих схемах: хозяевам животных угрожают

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Зоосфера

Мошенники начали угрожать россиянам тем, что заберут их питомцев.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

Аферисты звонят, представляясь работниками так называемой "жилищной инспекции", узнают о количестве домашних животных в квартире и сообщают о нарушении "лимита". Затем у хозяев требуют сумму за то, чтобы домашних животных не изъяли.

Аферисты часто вводят граждан в заблуждение, придумывая ненастоящие законы, ссылаются на "новые правила" якобы с сайта "Госуслуг".

Кроме того, мошенники требуют оперативно скинуть деньги на их счёт, обещая "узаконить" превышение количества домашних животных, сообщили в Роскачестве.

На самом деле "штрафов", "компенсаций" или "сборов" за превышение числа животных в квартирах нет, сообщает KP. RU.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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