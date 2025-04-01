Скворечник на участке может стоить вам клубники — и вот почему

Скворцы - полезные помощники в экосистеме. Они поедают вредных насекомых, защищая сад от тли и гусениц. Но есть нюанс: если разместить скворечник рядом с огородом, можно остаться без клубники и вишни.
Чем опасны пернатые соседи
Как напомнили в Минэкологии Подмосковья, скворцы — большие любители ягод и фруктов. Их меню включает:
"Скворечники не следует вешать рядом с плодово-ягодными посадками", — пояснили в ведомстве.
Если установить птичий домик прямо у грядок, скворцы, привлечённые близостью к жилью, будут навещать кусты с урожаем чаще, чем вредители.
Идеальные места для домиков:
Так птицы останутся поблизости и продолжат поедать вредителей, но не доберутся до грядок с лакомствами.
Как защитить ягоды гуманно
Если скворечник уже висит рядом с клубникой и снимать его не хочется, можно воспользоваться простыми и безопасными способами защиты урожая:
Эти методы не причиняют вреда птицам, но отпугивают их от чувствительных участков.
Главное — баланс
Забота о природе и защита урожая — вещи вполне совместимые. Главное — учесть повадки птиц и грамотно распланировать участок.
Скворе́чник - закрытое искусственное гнездовье для мелких птиц, преимущественно гнездящихся в дуплах.
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