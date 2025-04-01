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Скворечник на участке может стоить вам клубники — и вот почему

1:44
Зоосфера

Скворцы - полезные помощники в экосистеме. Они поедают вредных насекомых, защищая сад от тли и гусениц. Но есть нюанс: если разместить скворечник рядом с огородом, можно остаться без клубники и вишни.

Скворечник
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скворечник

Скворечник может лишить вас ягод: как сохранить урожай и не обидеть птиц

Чем опасны пернатые соседи

Как напомнили в Минэкологии Подмосковья, скворцы — большие любители ягод и фруктов. Их меню включает:

  • виноград и малину,
  • клубнику и землянику,
  • вишню, черешню, шелковицу,
  • груши и яблоки.

"Скворечники не следует вешать рядом с плодово-ягодными посадками", — пояснили в ведомстве.

Если установить птичий домик прямо у грядок, скворцы, привлечённые близостью к жилью, будут навещать кусты с урожаем чаще, чем вредители.

Идеальные места для домиков:

  • дворы и хозяйственные постройки;
  • опушки леса;
  • лесопарковые зоны и края участков.

Так птицы останутся поблизости и продолжат поедать вредителей, но не доберутся до грядок с лакомствами.

Как защитить ягоды гуманно

Если скворечник уже висит рядом с клубникой и снимать его не хочется, можно воспользоваться простыми и безопасными способами защиты урожая:

  1. Повесить блестящие ленты или компакт-диски;
  2. Использовать шуршащие подвески на верёвке;
  3. Расставить отпугивающие фигуры.

Эти методы не причиняют вреда птицам, но отпугивают их от чувствительных участков.

Главное — баланс

Забота о природе и защита урожая — вещи вполне совместимые. Главное — учесть повадки птиц и грамотно распланировать участок.

Уточнения

Скворе́чник - закрытое искусственное гнездовье для мелких птиц, преимущественно гнездящихся в дуплах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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