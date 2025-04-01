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Как бороздка на зубе превратилась в смертельное оружие у змей

1:27
Зоосфера

Молниеносный укус змеи — одно из самых изощрённых орудий природы. Изогнутые, словно шприцы, клыки вонзаются в плоть и впрыскивают яд за доли секунды. Но что же появилось раньше — яд или орудие для его доставки?

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Benny Trapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Змея

Яд или клыки: кто у змей появился первым

Всё началось с бороздки

Герпетолог Алессандро Палчи вместе с коллегами изучил 19 видов змей и трёх видов ящериц. Выяснилось, что канавки в зубах, из которых позже сформировались ядовитые клыки, были у всех. Сначала они использовались просто для крепления зубов к челюсти — и только потом превратились в оружие.

"Эти бороздки — общее наследие змей и ящериц", — отмечает Палчи.

Яд появился первым

Учёные предполагают, что яд возник раньше. У предков змей он, вероятно, использовался для защиты или подавления добычи, но тогда ещё не существовало "инъекционного механизма". Клыки эволюционировали позже — в качестве эффективного способа доставки токсина, превратившись в нечто вроде шприца.

Эволюционная редкость

Интересно, что за пределами мира змей ядовитые клыки почти не встречаются. Среди редких исключений — щелезубы и морские собачки. Это делает змеиный укус по-настоящему уникальной разработкой природы, отточенной миллионами лет эволюции.

Уточнения

Зме́и - подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Дмитрий Тезнев
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