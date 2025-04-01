Ваша собака чувствует ваш стресс — и тоже переживает

Собаки — не просто верные спутники. Они буквально чувствуют, когда хозяину плохо. Учёные всё чаще находят доказательства того, что четвероногие друзья способны распознавать стресс у человека - и реагируют на него не хуже психологов.
Ты волнуешься — и собака это знает
Исследование Университета Бристоля показало: собаки обоняют стресс по запаху пота. В эксперименте 18 человек прошли стрессовые задания, после чего их пот представили на обнюхивание их питомцам. Результат удивил исследователей.
"Собаки подходили к мискам с угощением заметно реже, если чувствовали стресс в запахе хозяина", — объясняют авторы работы.
Это означает, что животные ощущают тревогу владельца и могут впадать в подавленное состояние, даже если ничего явного не произошло.
Как собаки "читают" наши эмоции
Собаки за тысячелетия совместной жизни с людьми эволюционировали так, чтобы распознавать сигналы человека: выражение лица, интонации, движения и… запахи.
Обоняние у собак развито в десятки раз лучше человеческого, и они используют его не только для поиска, но и для считывания эмоционального состояния.
Почему это важно
Такая способность могла быть полезной ещё древним псам — если кто-то в группе испытывал стресс, это могло означать приближение опасности. Со временем такая чувствительность к эмоциям стала основой особой связи между собакой и человеком, сохранившейся и сегодня.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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