Цвета не важны: как псы ориентируются в мире

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир сквозь собачьи глаза совсем не такой, каким его видят люди. Хотя многие думают, что собаки дальтоники, на самом деле они различают цвета — просто иначе. И у их зрения есть особенности, о которых стоит знать каждому владельцу.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака на прогулке

Как видит ваш пёс: правда о собачьем зрении, которую вы не знали

Не чёрно-белый, но и не радуга

Собаки видят меньше оттенков, чем люди. В их глазах всего два типа колбочек — рецепторов, отвечающих за цветовое восприятие. Поэтому:

Жёлтый и синий они видят хорошо;

и они видят хорошо; Красный и зелёный - нет, эти цвета воспринимаются как серовато-коричневые.

"Зрение собак похоже на зрение людей с красно-зелёной слепотой", — поясняет нейрофизиолог Джей Нейтц.

Тем не менее псы могут ориентироваться по яркости и контрасту — это позволяет им различать предметы даже без полного восприятия цвета.

Они видят ультрафиолет

Удивительно, но собаки воспринимают ультрафиолетовое излучение - это делает их зрение более чувствительным к оттенкам синего и позволяет замечать то, что нам недоступно. Например, следы или метки, оставленные другими животными, могут быть более заметны для собачьих глаз.

А вот чёткость подводит

Несмотря на впечатляющие способности, острота зрения у собак ниже, чем у людей. Они хуже видят мелкие детали, особенно на большом расстоянии. Но компенсируют это отличным обонянием и слухом - природа адаптировала их зрение под охотничьи инстинкты, а не для чтения мелкого шрифта.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



