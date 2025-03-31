Цвета не важны: как псы ориентируются в мире

Мир сквозь собачьи глаза совсем не такой, каким его видят люди. Хотя многие думают, что собаки дальтоники, на самом деле они различают цвета — просто иначе. И у их зрения есть особенности, о которых стоит знать каждому владельцу.
Не чёрно-белый, но и не радуга
Собаки видят меньше оттенков, чем люди. В их глазах всего два типа колбочек — рецепторов, отвечающих за цветовое восприятие. Поэтому:
"Зрение собак похоже на зрение людей с красно-зелёной слепотой", — поясняет нейрофизиолог Джей Нейтц.
Тем не менее псы могут ориентироваться по яркости и контрасту — это позволяет им различать предметы даже без полного восприятия цвета.
Они видят ультрафиолет
Удивительно, но собаки воспринимают ультрафиолетовое излучение - это делает их зрение более чувствительным к оттенкам синего и позволяет замечать то, что нам недоступно. Например, следы или метки, оставленные другими животными, могут быть более заметны для собачьих глаз.
А вот чёткость подводит
Несмотря на впечатляющие способности, острота зрения у собак ниже, чем у людей. Они хуже видят мелкие детали, особенно на большом расстоянии. Но компенсируют это отличным обонянием и слухом - природа адаптировала их зрение под охотничьи инстинкты, а не для чтения мелкого шрифта.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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