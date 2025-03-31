Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд — почти одно и то же. Но несмотря на то, что лягушки и жабы принадлежат к одному отряду Anura, различий между ними хватает. Внешность, повадки, кожа и даже икра — всё говорит о том, что эти амфибии ведут совершенно разный образ жизни.

Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лягушка

Лягушка или жаба: пять признаков, по которым можно их отличить

Лягушки — это спортсмены-акробаты с длинными задними лапами. Они легко совершают высокие и дальние прыжки. У жаб ноги короче, поэтому они предпочитают ползать или ковылять, а не прыгать.

Лягушка — прыгун, жаба — пешеход.

Кожа: гладкая или бородавчатая

У лягушек кожа гладкая и влажная, что помогает им дышать через неё и жить вблизи воды. У жаб кожа сухая и бугристая, часто покрыта ядовитыми железами - это их естественная защита от хищников.

Как они откладывают икру

Лягушки откладывают икру гроздьями, напоминающими виноград.

Жабы — в виде длинных студенистых нитей.

Форма икры — надёжный способ понять, кто из родителей оставил "потомство".

Умение "надуться"

Жабы умеют раздуваться при угрозе, чтобы казаться больше и внушительнее. Это простой, но эффективный способ отпугнуть хищника. У лягушек такого трюка нет — они скорее упрыгают в воду.

Но не всё так однозначно

Существует немало видов, которые нарушают правила. Некоторые лягушки имеют бородавчатую кожу, а жабы могут быть весьма яркими. Некоторые амфибии выбирают камуфляж, другие — предупреждающую окраску, указывающую на токсичность.

Так что в природе, как и в жизни, всегда найдётся кто-то, кто выбивается из схемы.

Уточнения

Лягу́шки - общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.

