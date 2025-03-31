Бородавки, прыжки и икра: как не перепутать лягушку с жабой

На первый взгляд — почти одно и то же. Но несмотря на то, что лягушки и жабы принадлежат к одному отряду Anura, различий между ними хватает. Внешность, повадки, кожа и даже икра — всё говорит о том, что эти амфибии ведут совершенно разный образ жизни.
Лягушки — это спортсмены-акробаты с длинными задними лапами. Они легко совершают высокие и дальние прыжки. У жаб ноги короче, поэтому они предпочитают ползать или ковылять, а не прыгать.
Лягушка — прыгун, жаба — пешеход.
Кожа: гладкая или бородавчатая
У лягушек кожа гладкая и влажная, что помогает им дышать через неё и жить вблизи воды. У жаб кожа сухая и бугристая, часто покрыта ядовитыми железами - это их естественная защита от хищников.
Как они откладывают икру
Форма икры — надёжный способ понять, кто из родителей оставил "потомство".
Умение "надуться"
Жабы умеют раздуваться при угрозе, чтобы казаться больше и внушительнее. Это простой, но эффективный способ отпугнуть хищника. У лягушек такого трюка нет — они скорее упрыгают в воду.
Но не всё так однозначно
Существует немало видов, которые нарушают правила. Некоторые лягушки имеют бородавчатую кожу, а жабы могут быть весьма яркими. Некоторые амфибии выбирают камуфляж, другие — предупреждающую окраску, указывающую на токсичность.
Так что в природе, как и в жизни, всегда найдётся кто-то, кто выбивается из схемы.
Лягу́шки - общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.