5 способов отучить кота драть всё подряд

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачьи когти - предмет гордости самих котов и головная боль их хозяев. Пока одни мурлыкают на коленях, другие в это время превращают диван в лоскутное одеяло. Но царапание — это не каприз, а естественное поведение: так кошки точат когти, снимают стресс и оставляют метки на своей территории.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Кот дерёт диван и обои: вот как отучить его без криков и стресса

Когтеточка — не роскошь, а необходимость

Ветеринар Вера Шумилина подчёркивает: в каждом доме с кошкой должна быть когтеточка. Без неё животное просто не знает, куда девать свои инстинкты — и направляет их туда, что поближе: диваны, стены, обои.

"Когтеточка помогает направить поведение питомца в безопасное русло", — поясняет Шумилина.

Если кошка игнорирует этот важный предмет интерьера, можно пойти на хитрость: распылить на когтеточку кошачью мяту - и она моментально привлечёт внимание.

Что делать, если всё бесполезно

Если когтеточка не спасает, ветеринары рекомендуют использовать силиконовые накладки на когти. Они безопасны, не мешают ходить и дают мебели шанс остаться целой. При этом важно помнить: агрессия или повышенная активность могут быть признаками стресса. В таком случае лучше обратиться за советом к ветеринарному психологу.

Уход за когтями тоже важен

Ветеринар Игорь Пушилин напоминает: регулярная стрижка когтей — залог спокойной жизни в доме. Укорачивать их нужно аккуратно, по мере отрастания. А если боитесь повредить чувствительные участки - можно воспользоваться услугами специалиста или подпиливать когти понемногу.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



