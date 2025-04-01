Не стареют, а просто медлят: как на самом деле живут лобстеры

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ходит легенда, что лобстеры не стареют — живут вечно, растут бесконечно и умирают только в пасти хищника или на сковородке. Но так ли это? Биолог Том Мэтьюз уверяет: омары — не бессмертны, просто стареют по-своему.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лобстер

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Температура решает всё

Лобстеры действительно стареют медленно, особенно если живут в холодной воде. У северных берегов Атлантики, где температура ниже, их метаболизм замедлен, поэтому они дольше избегают болезней и врагов. А вот в тёплом Карибском море лобстеры растут быстрее — и стареют тоже.

«Холодная вода как естественный холодильник — всё дольше хранится», — шутят учёные.

Растут всю жизнь — но не бесконечно

Лобстеры не перестают расти, хотя с возрастом темпы снижаются. Рыбаки обычно вытаскивают молодых особей весом около 0,5 кг, но в природе встречаются гиганты до 11 килограммов. При этом старшие самки — лучшие матери, что делает их особенно важными для популяции.

Как узнать, сколько лет лобстеру

В отличие от деревьев, у лобстеров нет внешних «годовых колец». Они регулярно линяют, сбрасывая панцирь, так что традиционные способы подсчёта возраста не подходят. Но учёные нашли способ: возраст можно определить по кольцам на зубах, которые сохраняются с рождения. Это как годичные кольца, только в челюсти.

Уточнения

Биоло́гия - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

