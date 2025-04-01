Морские животные гибнут в своей среде — причина пугает

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется абсурдным — рыба тонет в воде. Но реальность куда суровее: морские обитатели действительно могут погибнуть от нехватки кислорода, несмотря на то, что живут в его "влажной" среде.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

Могут ли рыбы утонуть: да, и не только они

Как дышат рыбы — и почему это может не сработать

Рыбы дышат не "водой", как принято думать, а кислородом, растворённым в воде, используя для этого жабры. И здесь начинаются проблемы:

если жабры повреждены (например, крючком или сетью), рыба не может дышать;

(например, крючком или сетью), рыба не может дышать; если вода застаивается , кислорода в ней становится слишком мало;

, кислорода в ней становится слишком мало; болезни и паразиты также могут блокировать работу жабр.

В итоге — удушье в самой среде, которая должна обеспечивать жизнь.

Морским млекопитающим ещё сложнее

Черепахи, дельфины, киты — дышат воздухом, и чтобы не погибнуть, им нужно регулярно всплывать на поверхность. Но в сетях они не могут этого сделать.

Ежегодно до 300 000 морских млекопитающих гибнут, запутавшись в рыболовных снастях.

Особенно опасны дрейфующие сети - они становятся ловушкой и для рыб, и для крупных животных.

Даже океан не вечен

Кислород в воде может исчезнуть и естественным путём, если:

происходит массовое цветение водорослей;

усиливается влияние изменения климата;

образуются так называемые "мёртвые зоны" - области, где уровень кислорода критически низок.

В таких условиях гибнут даже самые устойчивые морские виды.

Уточнения

Морско́й кли́мат — климат регионов, близких к морю, отличающийся небольшой суточной и годовой амплитудой температуры воздуха, высокой относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой (в умеренных широтах), большой облачностью, вызванной интенсивной циклонической деятельностью, сильными ветрами.

