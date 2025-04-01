Морские животные гибнут в своей среде — причина пугает

Кажется абсурдным — рыба тонет в воде. Но реальность куда суровее: морские обитатели действительно могут погибнуть от нехватки кислорода, несмотря на то, что живут в его "влажной" среде.
Как дышат рыбы — и почему это может не сработать
Рыбы дышат не "водой", как принято думать, а кислородом, растворённым в воде, используя для этого жабры. И здесь начинаются проблемы:
В итоге — удушье в самой среде, которая должна обеспечивать жизнь.
Морским млекопитающим ещё сложнее
Черепахи, дельфины, киты — дышат воздухом, и чтобы не погибнуть, им нужно регулярно всплывать на поверхность. Но в сетях они не могут этого сделать.
Ежегодно до 300 000 морских млекопитающих гибнут, запутавшись в рыболовных снастях.
Особенно опасны дрейфующие сети - они становятся ловушкой и для рыб, и для крупных животных.
Даже океан не вечен
Кислород в воде может исчезнуть и естественным путём, если:
В таких условиях гибнут даже самые устойчивые морские виды.
Морско́й кли́мат — климат регионов, близких к морю, отличающийся небольшой суточной и годовой амплитудой температуры воздуха, высокой относительной влажностью, прохладным летом и мягкой зимой (в умеренных широтах), большой облачностью, вызванной интенсивной циклонической деятельностью, сильными ветрами.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.