Вредное удовольствие: что скрывает кошачья любовь к колбасе

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На первый взгляд — что может быть безобиднее кусочка варёной колбасы для пушистого любимца? Но ветеринары на этот счёт единодушны: колбасные изделия — табу для кошачьего меню.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злой кот

Почему колбаса — это не лакомство, а риск

Колбасы бывают разные — варёные, копчёные, сырокопчёные, ливерные. Но объединяет их одно: в них много соли, специй, консервантов и жиров. Всё это — враги чувствительного кошачьего организма.

Варёная колбаса часто содержит минимум мяса и максимум добавок. Копчёные и сырокопчёные — изобилуют приправами, которые могут вызвать отравление. Ливерная же, несмотря на мягкость, перегружена жирами и субпродуктами, плохо усваиваемыми животными.

Что говорят специалисты

"Даже дорогая колбаса остаётся вредной", — подчёркивают ветеринары.

Уверенность, что "немного можно", — опасное заблуждение. Кошки не способны переваривать сложные составы, особенно насыщенные трансжирами и солью.

Чем это грозит

Расстройства ЖКТ

Проблемы с почками и поджелудочной

Риск сальмонеллёза

Симптомы отравления: рвота, диарея, вялость, температура, судороги

Если вы заметили такие признаки после "угощения" — срочно к ветеринару.

А как насчёт сосисок

Увы, не лучше. В них ещё больше соли и мягкая текстура, из-за которой котик легко переедает. Единственный допустимый вариант — домашние сосиски без специй. Но и они — только редкое исключение.

Чем порадовать кота без вреда

Готовые лакомства из зоомагазина — сбалансированы и безопасны.

Домашние снеки — нежирное мясо, слегка подсушенное в духовке.

Пусть в миске вашего хвостатого будет только то, что идёт ему на пользу. Забота — это не кусочек колбасы, а правильный выбор каждый день.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

