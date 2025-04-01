Камера зафиксировала нечто странное на голове акулы: вот что это было

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Что делает осьминог, обычно обитающий у самого дна океана, на спине самой быстрой акулы в мире? Учёные до сих пор не знают, но именно такую картину они наблюдали у берегов Новой Зеландии.

Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Щупальцы осьминога

Во время экспедиции в декабре 2023 года в заливе Хаураки исследователи заметили нечто странное — ярко-оранжевое пятно на голове крупной серой акулы мако.

"Сначала мы подумали, что это буй или, возможно, рана", — вспоминает профессор Рошел Константин из Оклендского университета.

Чтобы разобраться, команда запустила дрон и камеру GoPro — и не поверила своим глазам.

На видео отчётливо видно: на голове акулы крепко устроился оранжевый осьминог. Он обвил её своими щупальцами, словно "оседлал" трёхметровую хищницу, которая спокойно продолжала плыть.

Такое поведение поразило учёных. Мако — обитатели открытых вод, способные разгоняться до 74 км/ч и прыгать на 6 метров вверх. Обычно они питаются тунцами, меч-рыбами, кальмарами и даже мелкими акулами. А осьминоги, наоборот, предпочитают укромные уголки на морском дне.

Почему и как существо из придонного слоя оказалось на спине пелагической акулы — остаётся загадкой. "Это ещё раз доказывает, насколько непредсказуем может быть океан", — говорит профессор Константин.

Десять минут команда наблюдала за этой странной парой. Акуле, судя по всему, не было никакого дела до пассажира, пока она двигалась неспешно.

"Осьминог будто бы пытался слиться с окружением. Думаю, если бы акула резко ускорилась, он бы не удержался", — добавляет профессор.

Мако уже числятся в Красной книге как вымирающий вид. Их популяция снижается из-за активного промысла: их плавники ценятся на чёрном рынке, а также часто попадают в сети при ловле тунца.

"Быть морским биологом — значит постоянно видеть удивительное. Но чтобы и дальше наблюдать такие моменты, океан нужно беречь", — подытоживает профессор Константин.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога») — самый известный отряд головоногих моллюсков.

