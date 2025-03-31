Люди всё чаще заводят собак вместо детей: что за этим стоит

В некоторых странах собак стало больше, чем детей. Звучит неожиданно, но этот факт подтолкнул учёных к важному вопросу: не заменяют ли питомцы роль детей в жизни современных людей?
Исследование команды под руководством Энико Кубинии, главы департамента этологии Будапештского университета ЭЛТЕ, выдвигает любопытную гипотезу. По словам учёной, связь между ростом количества собак и снижением рождаемости действительно существует, но дело не в том, что собаки вытесняют детей. Оба явления, по мнению Кубинии, отражают более глубокую трансформацию — распад социальных связей.
По последним опросам, 19% бездетных людей и 10% родителей признаются, что ценят своего питомца не меньше, а порой и больше других людей. Четвероногие друзья становятся полноценными членами семьи, иногда даже важнее человеческих связей.
Одни считают, что собака заменяет ребёнка: упрощает быт, не требует столько жертв, а взамен даёт любовь и привязанность. Другие уверены — питомец, наоборот, подготавливает к родительству, помогая "потренироваться". Интересный факт: женщины чаще находят мужчин с собаками привлекательными. Это может даже влиять на вероятность будущего отцовства.
Собаки не только "разбавляют" одиночество, но и способствуют новым знакомствам — прогулки с ними повышают шансы на общение. Но это работает не всегда: если питомец склонен к агрессии или лает без меры, это может осложнить контакты.
По мнению Кубинии, у людей по-прежнему есть врождённая потребность заботиться — только теперь она всё чаще направлена не на других людей, а на животных. Причина кроется в том, что традиционные формы поддержки, такие как семья и сообщество, постепенно исчезают.
Сегодня почти 90% взрослых в Венгрии не проводят и часа в неделю с маленькими детьми. Люди, оставшиеся без эмоциональной близости, находят утешение в безусловной любви питомцев. Это не только эмоциональный отклик — индустрия товаров и услуг для животных бурно развивается, а хозяева называют себя "мамами" и "папами".
Кубинии также обращает внимание на популярность собак с короткой мордочкой и миниатюрных пород. Они напоминают младенцев, а значит, запускают в нас те самые инстинкты заботы. Даже если это сопровождается проблемами со здоровьем у таких животных, они всё равно становятся "тем, о ком нужно заботиться".
Итог? В мире, где люди всё чаще сталкиваются с одиночеством и отсутствием поддержки, собаки становятся не просто друзьями — они занимают эмоциональную нишу, ранее предназначенную для других людей.
"Собака — это прекрасно, когда она объединяет людей, а не заменяет их", — подчёркивает Кубинии.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!