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Хитрый расчёт: сколько кур нужно, чтобы завтрак был каждый день

2:02
Зоосфера » Птицы

Всё больше магазинов сталкиваются с нехваткой яиц. Не из-за перебоев с поставками, а из-за резко выросшего спроса: на фоне инфляции и роста цен на мясо французы всё чаще выбирают яйца — доступный и питательный продукт.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

На этом фоне идея поставить в саду собственный курятник перестаёт быть экзотикой. Но прежде чем начинать строить насест, нужно разобраться — а сколько кур вообще нужно, чтобы прокормить одного человека?

Цель проста: два яйца в день в течение года. Это 730 яиц.

Сколько несёт одна курица

В идеальных условиях курица даёт от 150 до 300 яиц в год, в зависимости от породы, возраста, рациона и времени года. Например, популярные породы Rhode Island Red и Sussex в среднем приносят 200-250 яиц. Зимой, правда, продуктивность снижается — куры хуже несутся в холод и темноту.

Примем усреднённый показатель — 200 яиц в год на одну курицу.

Простой расчёт

  • 1 курица = 200 яиц
  • 2 курицы = 400 яиц
  • 3 курицы = 600 яиц
  • 4 курицы = 800 яиц

Четыре куры — оптимум. Они покрывают потребность в 730 яйцах и оставляют небольшой запас на случай сбоев.

Это недёшево

Каждая курица съедает около 50 кг корма в год — по цене 100 рублей за кг это 5000 рублей в год на одну. Четыре куры обойдутся в 20000 рублей в год. Плюс — курятник, подстилка, ветеринар, пространство (по 10 м² на птицу). Экономия под вопросом, но вы точно будете знать, что едите.

Кроме того, курицы — социальные существа. Минимум — две, а лучше три-четыре. Иначе у них стресс, что сказывается на яйценоскости.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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